UP Panchayat Chunav 3rd Phase Voting Live Updates: उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 20 जिलों की 2.14 लाख से अधिक सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. इस दौर में 3.52 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला होगा. मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ है और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा. इस दौरान राज्य के 20 जिलों में 49,789 मतदान बूथों पर तीन करोड़ पांच लाख 71 हजार 613 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. तीसरे चरण में अमेठी, उन्नाव, औरैया, कानपुर देहात, कासगंज, चंदौली, जालौन, देवरिया, पीलीभीत, फतेहपुर, फिरोजाबाद, बलरामपुर, बलिया, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, मिर्जापुर, शामली, सिद्धार्थनगर तथा हमीरपुर में वोट डाले जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश में चार चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसमें 2 लाख 7 हजार से ज्यादा मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है. आयोग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक तीसरे चरण में जिला पंचायत सदस्य की 746 सीटों के लिए 10,416 उम्मीदवार, क्षेत्र पंचायत सदस्य की 18,530 सीटों के लिए 88584 उम्मीदवार, ग्राम प्रधान की 14,379 सीटों के लिए 1,16,162 उम्मीदवार तथा ग्राम पंचायत वार्ड की 1,80,473 सीटों के लिए 57,649 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं.