यूपी पंचायत चुनाव 2026 ब्रेकिंग: आयोग ने पकड़ी भारी गड़बड़ी, जिलों में अलर्ट! चुनाव आयोग ने जारी किया सख्त

Uttar Pradesh Panchayat Election

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को खास अपडेट आया है. इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, जिससे प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. आयोग ने पाया है कि ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों से संबंधित आंकड़ों में काफी विसंगतियां हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों और जिला निर्वाचन अधिकारियों (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निदेशक, पंचायती राज द्वारा उपलब्ध कराए गए समेकित विवरण से मिलान करके आयोग के पोर्टल पर दर्ज जानकारी को शुद्ध किया जाए.

परिसीमन के बाद सामने आई ये कमी

यह विसंगति मुख्य रूप से परिसीमन के बाद सामने आई है, जहां निदेशक पंचायती राज की ओर से प्रदान की गई सदस्य ग्राम पंचायत और सदस्य क्षेत्र पंचायत की सूचियों में जिलों द्वारा पोर्टल पर फीड की गई जानकारी से अंतर पाया गया. कई जनपदों में ऐसी असंगतियां देखी गईं, जिसे गंभीरता से लिया गया है.

आयोग ने जारी किया पत्र

आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों के मद्देनजर यह सुधार अनिवार्य है. निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर विवरण का सावधानीपूर्वक मिलान किया जाए और कोई भी त्रुटि तत्काल दूर की जाए.

जिला स्तर पर सक्रियता

इस आदेश के बाद प्रदेश भर में जिला स्तर पर सक्रियता बढ़ गई है. जिला निर्वाचन अधिकारी अब पोर्टल पर डेटा अपडेट करने, मिलान करने और शुद्धिकरण की प्रक्रिया तेजी से चला रहे हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ सके.पिछले पंचायत चुनाव अप्रैल 2021 में हुए थे, और अगले चुनाव अप्रैल 2026 के आसपास होने की संभावना है.

sec.up.nic.in पर विभिन्न अधिसूचनाएं जारी

राज्य निर्वाचन आयोग sec.up.nic.in पर विभिन्न अधिसूचनाएं जारी कर चुका है, जिसमें मतदाता सूची पुनरीक्षण 2025-26 शामिल है. यह कदम चुनाव की पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती

आयोग ने स्पष्ट किया है कि असंगतियां दूर न होने पर चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, इसलिए सभी जिलों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. इस फैसले से उम्मीदवारों, मतदाताओं और प्रशासन में चुनाव को लेकर तैयारी का माहौल बन गया है. राज्य सरकार और आयोग मिलकर सुनिश्चित कर रहे हैं कि 2026 के पंचायत चुनाव निष्पक्ष और त्रुटिरहित हों.

यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे इसके लिए अभी तक अधिकारिक रूप से तारीख की घोषणा नहीं की गई है. लेकिन ये सभी काम पूरे होते ही, तारीखों की घोषणा होने की संभावना है.