खुशखबरी! बुजुर्गों-विधवाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा- अब 1000 की जगह 1500 रुपये होगी पेंशन

उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन जैसी योजनाएं चल रही हैं. 2017 से पहले इन योजनाओं में पेंशन की राशी 300 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 500 किया गया. फिर योगी सरकार ने इसे हजार रुपए महीना कर दिया था. अब इस पेंशन में 500 रुपए और बढ़ाए जाएंगे जिससे ये पेंशन 1500 रुपए हो जाएगी.

सीएम योगी

उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं गरीब, असहाय और वंचित वर्गों के लिए महत्वपूर्ण सहारा हैं. ये योजनाएं एकीकृत सामाजिक पेंशन योजना (SSPY-UP) के तहत संचालित होती हैं, जिनका प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है. इन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को मासिक पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से प्रदान की जाती है.

  • 2017 से पहले (समाजवादी पार्टी सरकार के समय) इन योजनाओं में मासिक पेंशन मात्र 300 रुपये थी. 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार के सत्ता संभालने के बाद इसे बढ़ाकर 500 रुपये किया गया.
  • योगी सरकार ने इसे और बढ़ाया और वर्तमान में यह 1000 रुपये प्रतिमाह हो चुकी है. यह वृद्धि 2017 के बाद दूसरी बार हुई थी, जिससे लाखों लाभार्थियों को राहत मिली.

500 रुपये की बढ़ोतरी प्रस्तावित

अब योगी सरकार 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन सभी प्रमुख सामाजिक पेंशन योजनाओं में 500 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी प्रस्तावित है. यदि यह बढ़ोतरी लागू होती है, तो मासिक पेंशन 1000 रुपये से बढ़कर 1500 रुपये हो जाएगी. यह तीसरी बार पेंशन में वृद्धि होगी, जो योगी सरकार के कार्यकाल में सामाजिक कल्याण की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है.

यह प्रस्ताव बजट 2026-27 या आने वाले महीनों में घोषित हो सकता है, क्योंकि सरकार ने संबंधित विभागों से बढ़ोतरी के बाद होने वाले व्यय का आकलन मांगा है. वर्तमान स्थिति में राज्य में पेंशनधारकों की संख्या बहुत बड़ी है.

  • वृद्धावस्था पेंशन: लगभग 67.50 लाख लाभार्थी ले रहे हैं. इसके लिए 60 वर्ष से अधिक आयु के वे व्यक्ति पात्र हैं जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये और शहरी में 56,460 रुपये से कम हो.
  • निराश्रित विधवा महिला पेंशन: करीब 40 लाख महिलाएं ले रही हैं.
  • दिव्यांगजन पेंशन: करीब 11.5 लाख से अधिक लोग ले रहे हैं.

कुल मिलाकर इन योजनाओं से एक करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं, और बढ़ोतरी का प्रभाव इनके परिवारों सहित करोड़ों मतदाताओं तक पहुंचेगा. सरकार का फोकस पारदर्शिता पर है. आधार लिंक्ड खातों में सीधा हस्तांतरण, फेशियल रिकग्निशन जैसी तकनीकों से फ्रॉड रोकना और पात्र लोगों को समय पर लाभ सुनिश्चित करना.

यह कदम बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा, खासकर महंगाई के दौर में जहां 1000 रुपये से जीवनयापन मुश्किल हो गया है. योगी सरकार ने पहले भी 2025 में लाखों नए लाभार्थियों को जोड़ा है और पेंशन वितरण को डिजिटल बनाया है. यदि घोषणा होती है, तो यह गरीब कल्याण में एक मील का पत्थर साबित होगी.

