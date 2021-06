Uttar Pradesh Politics: उत्तर प्रदेश में BJP नेतृत्व और सरकार में परिवर्तन की अटकलों को खारिज करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह (Radha Mohan Singh) ने इन्हें ‘कपोल कल्पना’ और ‘किसी के दिमाग की उपज करार’ दिया. राधा मोहन सिंह ने सरकार और प्रदेश भाजपा नेतृत्व में परिवर्तन की अटकलों के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा, ‘यह मात्र कपोल कल्पना और किसी के दिमाग की उपज मात्र है.’ हालांकि नेतृत्व परिवर्तन के बारे में पूछे गए अन्य सवालों के जवाबों को वह टाल गए. बता दें कि ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) को स्वतंत्र देव सिंह के स्थान पर एक बार फिर प्रदेश BJP का अध्यक्ष बनाया जा सकता है और उनके स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वासपात्र सेवानिवृत्त अधिकारी तथा मौजूदा विधान परिषद सदस्य एके शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. इस लिहाज से राधा मोहन सिंह का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. Also Read - पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मियों के आश्रितों को सरकार देगी 30-30 लाख रुपए, यूपी सरकार का बड़ा फैसला

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष के साथ लखनऊ के तीन दिवसीय दौरे पर आए राधा मोहन सिंह ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट के बाद मंगलवार को उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य तथा दिनेश शर्मा से मुलाकात की. मौर्य ने इस मुलाकात के बारे में बताया, ‘बैठक बहुत अच्छी रही. यह बैठक संगठन के मुद्दे को लेकर हुई. 2022 के विधानसभा चुनाव में हम ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं. उस चुनाव में हम एक बार फिर 300 से ज्यादा सीटें प्राप्त करेंगे.’ भाजपा उपाध्यक्ष ने कानून मंत्री बृजेश पाठक से भी मुलाकात की. पाठक ने बताया कि इस मुलाकात के दौरान संगठन से जुड़े मुद्दों तथा 2022 के प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में विचार-विमर्श हुआ. हालांकि उन्होंने विस्तार से कुछ भी बताने से मना कर दिया. Also Read - No Vaccination No Liquor: कोविड वैक्सीन नहीं तो शराब नहीं, देख उड़ी दारूबाजों की नींद

पाठक ने अप्रैल माह में स्वास्थ्य विभाग को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कोविड-19 महामारी को संभालने में विभाग की कथित नाकामी का जिक्र किया था. कानून मंत्री के इस पत्र से सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा था क्योंकि वह लगातार यह दावा कर रही थी कि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं. कोविड-19 प्रबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के अंदर शिकायती स्वर उभरने के बीच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिंह ने महामारी के प्रबंधन की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बेमिसाल करार दिया है. Also Read - Uttar Pradesh Lockdown Update: यूपी में लॉकडाउन बढ़ेगा या शुरू होगा Unlock? जानें क्या बोले मंत्री- यहां है ताजा अपडेट...

सिंह ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार की नाकामी के आरोपों को गलत बताते हुए दावा किया कि सरकार ने बेमिसाल काम किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सबसे मुश्किल दौर में उस वक्त भी लोगों की मदद की जब दूसरी पार्टियां ‘क्वारंटीन (पृथक-वास) अवधि’ का लुत्फ ले रही थीं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामारी के प्रबंधन का जायजा लेने के लिए समाज की पंक्ति में अंतिम स्थान पर खड़े व्यक्ति तक का हाल लिया. यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोविड-19 प्रबंधन के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की है.

(इनपुट: भाषा)