उत्तर प्रदेश की 'बिजली बिल राहत योजना' बनी अधिकारियों के गले की फांस, समझिए कैसे
यह योजना उत्तर प्रदेश की ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा कदम है. उपभोक्ता जल्द पंजीकरण कराकर लाभ उठाएं, क्योंकि देरी से छूट की दर कम हो जाएगी. MD पंकज कुमार की सख्ती से योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो रहा है.
उत्तर प्रदेश में लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने वाली बिजली बिल राहत योजना 2025-26 ( OTS) 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है, 28 फरवरी 2026 तक चलेगी. इस योजना के तहत लंबे समय से बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज पर 100% माफी और मूलधन पर 15-25% तक छूट मिल रही है. उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि जो अधिकारी अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह चेतावनी योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग और अधिकतम उपभोक्ताओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दी गई है.
योजना की मुख्य विशेषताएं और लाभ
यह योजना मुख्य रूप से घरेलू (LMV-1, 2 kW तक) और छोटे व्यावसायिक (LMV-2, 1 kW तक) उपभोक्ताओं के लिए है, जिन्हें “नेवर पेड” और “लांग अनपेड” श्रेणी में रखा गया है. राज्य में करीब 1.45 करोड़ ऐसे बकायेदार हैं, जिनका कुल बकाया करीब 55,980 करोड़ रुपये (मूलधन 31,205 करोड़ + सरचार्ज 24,775 करोड़) है.
छूट
सरचार्ज और ब्याज पर 100% माफी. मूलधन पर चरणबद्ध छूट – दिसंबर 2025 में एकमुश्त भुगतान पर 25%, जनवरी 2026 में 20%, फरवरी में 15%.
किस्त सुविधा: एकमुश्त न चुका पाने वालों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 500 रुपये और शहरी में 750 रुपये मासिक किस्त का विकल्प, बिना अतिरिक्त ब्याज के.
बिजली चोरी के मामले: ऐसे मामलों में भी 50% तक छूट और मुकदमों से मुक्ति.
असामान्य रूप से ऊंचे बिलों को पिछले 12 महीनों के औसत के आधार पर एडजस्ट किया जाएगा. डिस्कनेक्टेड कनेक्शन भी बहाल हो सकेंगे.
इसके लिए रजिस्ट्रेशन uppcl.org वेबसाइट, UPPCL ऐप, जन सेवा केंद्र, विभागीय कार्यालय या मीटर रीडर के माध्यम से किया जा सकता है. पंजीकरण के समय न्यूनतम राशि (जैसे 2000 रुपये) जमा करानी होती है.
पंकज कुमार की चेतावनी और निर्देश
UPPCL के MD पंकज कुमार (IAS) ने विभिन्न समीक्षा बैठकों और निर्देशों में योजना के सुचारू संचालन पर जोर दिया है. उन्होंने सभी वितरण कंपनियों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं तक योजना की जानकारी पहुंचाएं, पंजीकरण प्रक्रिया आसान रखें और बकाया वसूली में तेजी लाएं. खासतौर पर, जिलों में कैंप लगवाने, जनप्रतिनिधियों व जिला प्रशासन की मदद लेने के आदेश दिए गए. पंकज कुमार ने स्पष्ट कहा कि योजना में लक्ष्य प्राप्त न करने वाले या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
यह चेतावनी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि योजना से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, UPPCL की राजस्व वसूली भी बढ़ेगी. दिसंबर 2025 के अंत तक करीब 27 लाख उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया और 2,900 करोड़ रुपये की वसूली हुई, जिसे देखते हुए पहला चरण 3 जनवरी 2026 तक बढ़ाया गया.
