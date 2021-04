Corona Cases In UP: उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है. शुक्रवार को देश में महाराष्ट्र के बाद राज्य में सबसे ज्यादा केस मिले. शुक्रवार को कोविड-19 के 27,426 नये मामले मिले, जबकि संक्रमण से 103 और मरीजों की मौत हो गई. यह जानकारी एक अधिकारी ने दी. Also Read - Coronavirus Spreading Through Air? हवा के जरिए तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस, स्टडी में हुए चौंकाने वाले खुलासे

अपर मुख्‍य सचिव स्वास्थ्य व चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने शुक्रवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में 27,426 नये संक्रमितों के मिलने से अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,93,720 हो गई है. उन्होंने बताया कि वहीं 103 और मरीजों की मौत होने से राज्य में मृतक संख्या बढ़कर 9,583 हो गई है. Also Read - New Restrictions in Bihar: बिहार में लागू हुईं नाई पाबंदियां, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते संग्रहालय, स्टेडियम, जिम बंद

प्रसाद ने बताया कि कोविड-19 के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज हो रही है. उन्होंने बताया कि बुधवार को राज्य में कोविड-19 के 20,510 मामले जबकि बृहस्पतिवार को रिकॉर्ड 22,439 नये मामले सामने आए थे. Also Read - राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हो रही दिक्कत, पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक; दिए कई निर्देश

Uttar Pradesh records 27,426 new #COVID19 cases, 103 deaths and 6,429 recoveries in the last 24 hours

Total cases: 7,93,720

Active cases: 1,50,676

Total recoveries: 6,33,461

Death toll: 9,583 pic.twitter.com/8Fg1SNIQhD

— ANI UP (@ANINewsUP) April 16, 2021