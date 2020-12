Uttar pradesh Accident:उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें कार के अंदर बैठे पांच लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है. हादसा विपरीत दिशा से आ रहे एक कंटेनर के कार में टकराने के बाद हुआ. कंटेनर और कार में भीषण टक्कर से कार में आग लग गई और कार धू-धूकर जल गई. कार में बैठे पांच लोगों की देखते-देखते झुलसकर मौत हो गई. कार सवार लखनऊ के बताए जा रहे हैं जो दिल्ली जा रहे थे. घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है. Also Read - UP: बारातियों से भरी बोलेरो ट्रक में जा घुसी, गैस कटर से काटकर निकाली गईं 14 लाशें, मचा कोहराम

बताया जा रहा है कि लखनऊ के नंबर की गाड़ी UP 32 KW 6788 में सवार होकर पांच लोग दिल्ली जा रहे थे और जब कार यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा के खंदौली इलाके में पहुंची, तभी विपरीत दिशा से आ रहे एक कंटेनर ने कार में टक्कर मार दी, जिससे ये हादसा हुआ है. टक्कर मारने के बाद कंटेनर तेज गति से निकल गई.

Agra: Five people travelling in a car were burnt alive when the vehicle caught fire after hitting a truck on Agra-Lucknow expressway in Khandauli early morning today. "We are trying to reach out to next of the kin of the victims. Truck driver is missing," says DM Prabhu N Singh. pic.twitter.com/0RMOVj6NaG

— ANI UP (@ANINewsUP) December 22, 2020