Uttar Pradesh Unlock Latest News: उत्तर प्रदेश में कोरोना के कम होते मामलों के बीच सभी 75 जिलों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों में ढील का ऐलान (UP Unlock Update) कर दिया गया है. हालांकि बंदिशें अब भी लागू हैं. राज्य में वीकेंड लॉकडाउन (UP Weekend Lockdown Timing) लागू है साथ ही साथ हर दिन दुकानों को शाम 7 बजे तक बंद भी करना पड़ता है. इन सबके बीच यूपी योगी की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार 21 जून से राज्यभर में कुछ और रियायत देने का फैसला किया है. सरकार की तरफ से जारी ताजा आदेश के अनुसार, 21 जून से रेस्तरां, मॉल आधी क्षमता के साथ खुलेंगे. इसके साथ-साथ रात का कोरोना कर्फ्यू 9 बजे से अगले दिन सुबह 07 बजे तक होगा. Also Read - UP Weekend Lockdown: यूपी के सभी शहरों में फिर शुरू हुआ 'लॉकडाउन', जानें किसकी इजाजत और कहां रहेगी पाबंदी

नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोविड प्रोटोकॉल के तहत रेस्टोरेंट व मॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. इसी तरह पार्क, स्ट्रीट फूड चलाने की भी इजाजत दी जाएगी. इन जगहों पर कोविड हेल्प डेस्क बनाना भी जरूरी होगा. नई व्यवस्था के बारे में आने वाले समय में विस्‍तार से गाइडलाइंस जारी की जाएगी. Also Read - कर्फ्यू हटने के बाद बोले CM योगी- 'कोरोना अभी भी हमारे आसपास, जरूरी न हो तो नहीं निकलें घरों से बाहर'; अलर्ट पर पुलिस

उधर, उत्तर प्रदेश में सोमवार को कोरोना संक्रमित 74 और लोगों की मौत हो गई तथा 339 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई. स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी. स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 74 और लोगों की मौत हो गई है तथा इसके साथ ही राज्य में इस वायरस से अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 21858 पहुंच गई है. Also Read - UP Lockdown Update: लॉकडाउन हटने के बाद लखनऊ में भी बुधवार से शुरू हो जाएंगी Metro सेवाएं, जानें सभी अपडेट्स...

इस अवधि में सबसे ज्यादा 10 मौतें बरेली में हुई है. इसके अलावा गोरखपुर में आठ, मेरठ तथा भदोही में सात-सात, झांसी में पांच, मथुरा तथा शाहजहांपुर में चार-चार, उन्नाव, हरदोई तथा आजमगढ़ में तीन-तीन, प्रयागराज, मैनपुरी, हापुड़ तथा औरैया में दो-दो जबकि फतेहपुर, हाथरस, मुरादाबाद, संभल, गोंडा, अमरोहा, इटावा, सहारनपुर तथा लखनऊ में कोविड-19 संक्रमित एक-एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई.

रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 339 नए मरीजों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है. इसी अवधि में 1116 मरीज ठीक भी हुए हैं. सबसे ज्यादा 23 नए मरीज राजधानी लखनऊ में मिले हैं. इसके अलावा मेरठ में 17, मुजफ्फरनगर तथा सुल्तानपुर में 15-15, मिर्जापुर में 13 तथा शामली में 10 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है. रिपोर्ट के अनुसार राज्य में इस वक्त कोविड-19 संक्रमित 8111 मरीजों का इलाज किया जा रहा है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 257441 नमूनों की जांच की गई.