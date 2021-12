Uttar Pradesh (UP) Covid-19, Omicron Latest Update in Hindi: भारत में कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic in India) और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron Variant) ने चिताएं बढ़ा दी हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बुधवार को बताया कि पिछले चौबीस घंटों में कोविड-19 के 9,195 नए मामलों की पुष्टि हुई है. चौंकाने वाली बात है ये संख्या एक दिन पहले 28 दिसंबर के आंकड़े से करीब 38 फीसदी ज्यादा है. बीते मंगलवार को देशबर में कोविड-19 के सिर्फ 6,358 मामलों की पुष्टि हुई थी. इसी तरह ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या भी देशभर बढ़कर अब 781 हो गई है.Also Read - बुंदेलखंड के टैक्सी चालक की बेटी ने पहनी फौजी की वर्दी, गांव वालों ने गाजे-बाजे के साथ किया स्वागत

यूपी में दोगुना हुए कोविड-19 के नए संक्रमित

जिन राज्यों में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़ी है उनमें देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं. यहां पिछले चौबीस घंटे में कोविड-19 नए मामले बढ़कर दोगुना हो गए हैं. यहां एक दिन में 80 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है जबकि इससे एक दिन पहले ये संख्या 40 थी. इतनी बड़ी संख्या में करीब छह माह बाद मरीज मिले हैं. नए मामलों के साथ प्रदेश में अब कुल एक्टिव केस 392 हो गए हैं. प्रदेश में कोविड का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है.

कहां कितने केस मिले

चिकित्सा स्वास्थ्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा, 'बीते 24 घंटे में कुल 1,93,896 कोरोना सैंपल का टेस्ट किया गया और उनमें से 80 मामले पॉजिटिव आए, जबकि 11 संक्रमित ठीक हो गए हैं.' राज्य में अब तक कोरोना के 17,11,049 मामले सामने आए हैं जबकि 22,915 मौतें हुई हैं.

कोरोना के 80 नए मामलों में, गौतम बुद्ध नगर ने अधिकतम 28 और गाजियाबाद में 12 मामले दर्ज किए गए जिससे राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 392 हो गई. लखनऊ से 11 मामले सामने आए हैं. करकोरी में एक 14 वर्षीय लड़का और एक महिला कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल डॉक्टर्स के महासचिव अभिषेक शुक्ला ने कहा, ‘लखनऊ में कोरोना के 69 सक्रिय मामले हैं जिनका इलाज चल रहा है और उनमें से अधिकांश आइसोलेशन में हैं.’

प्रदेश में महामारी एक्ट फिर लागू हुआ

दूसरी तरफ संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने महामारी अधिनियम अब 31 मार्च 2022 तक लागू रखने का निर्णय लिया है. अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (ग्यारहवां संशोधन) विनियमावली 2021 को अधिसूचित किया गया. इसकी जो समयावधि 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी, उसे अब 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

इसके अलावा यूपी में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए संसाधन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. 30 दिसंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी जिलों में तैयारियों की जानकारी लेंगे. फिर इन तैयारियों को तीन व चार जनवरी 2022 को फिर से माकड्रिल की जाएगी. कोरोना की संभावित तीसरी लहर से मुकाबले के लिए इंतजाम कितने पुख्ता हैं, इसकी थाह लेकर कमियों को दूर किया जाएगा. पहले 16 व 17 दिसंबर को माकड्रिल की जा चुकी है. (एजेंसी इनपुट्स)