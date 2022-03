UP Hindi News: उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में एक कूलर की घास बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. दुर्घटना में बड़े स्तर पर नुकसान होने का अनुमान है. सीएफओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि फैक्ट्री में आग में बीती बुधवार रात को लगी, जहां कूलर की घास बनाई जाती है. खबर मिलते ही दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर भेजी गई थीं.Also Read - MP Hindi News: मध्य प्रदेश के रतलाम में अनोखे शिशु का जन्म, एक ही धड़ से जुड़े हैं दो सिर और तीन हाथ

हालांकि अच्छी बात ये है कि दमकल विभाग की टीम पहुंचने से पहले ही कर्मचारी फैक्ट्री से बाहर निकल चुके थे. उन्होंने बताया कि फैक्ट्री में करीब दो दर्जन लोग काम करते थे और कुछ लोग वहीं बने एक कमरे में रहते थे. अब आग पर काबू पा लिया गया है.

UP | Massive fire broke out in a factory in Badalpur area of Greater Noida in Gautam Buddha Nagar district late last night pic.twitter.com/I6mZl3J3cW

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 31, 2022