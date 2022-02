Uttar Pradesh (UP) Hindi News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों सहित छह की मौत हो गई. बताया गया कि आज बुधवार तड़के तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े कंटेनर से टकरा गई. मरने वालों में पति-पत्नी और दो बच्चे भी शामिल हैं. पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. ये हादसा अयोध्या-लखनऊ हाइवे पर नारायणपुर गांव के पास हुआ.Also Read - Delhi Hindi News: दिल्ली में 87 साल की बुजुर्ग के साथ बलात्कार, 30 साल का स्वीपर गिरफ्तार

स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि परिवार सूरत का रहने वाला था जो विवाह में शामिल होने के लिए अयोध्या आ रहा था. हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही सभी छह लोगों की मौत हो गई. वाहन को काटकर शवों को बाहर निकाला गया.

Six people died after their speeding car collided with a container truck parked alongside Lucknow-Ayodhya Highway in Ram Sanehi Ghat area of Barabanki early morning today, says Additional SP Purnendu Singh pic.twitter.com/wZY7MeP21a

