Uttar Pradesh (UP) Unlock Latest Update: देश में कोविड-19 के नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. आज केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में संक्रमण के 62,224 नए मामलों की पुष्टि हुई. हालांकि यह मामले मंगलवार के मामलों से ज्यादा हैं. मगर अप्रैल की आखिर में प्रति दिन संक्रमितों की संख्या के हिसाब से ये कई गुना कम है. देश में संक्रमण के मामले जैसे-जैसे कम हो रहे हैं राज्य सरकार भी लॉकडाउन से लगातार ढील दे रही हैं.

इसी क्रम में आज बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने लोगों को नाइट कर्फ्यू (Night Curfew in UP) से भी बड़ी राहत दी. यूपी सरकार के एक ट्वीट के मुताबिक प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण से बेहतर होते हालात के बीच 21 जून से नाइट कर्फ्यू में दो घंटे की और छूट देने का फैसला लिया है. नए आदेश के मुताबिक अब 21 जून से बाजार-मॉल रात नौ बजे तक खुल सकेंगे. इसी तरह 50 फीसदी क्षमता के साथ रेस्टोरेंट भी खोले जा सकेंगे.

मालूम हो कि इससे पहले यूपी में हाल के हफ्तों में कोविड के मामलों में लगातार गिरावट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ (UP CM Yogi Adityanath) ने 21 जून से प्रतिबंधों में और ढील देने का फैसला किया था. सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि 21 जून से 50 प्रतिशत क्षमता और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए शॉपिंग मॉल और रेस्तरां खोलने की अनुमति दी जाएगी. पार्क भी 21 जून से खुले रहेंगे, जबकि रेहड़ी पटरी वालों को हमेशा की तरह कारोबार करने की छूट होगी. हालांकि इन सभी जगहों पर एक कोविड हेल्पडेस्क स्थापित की जाएगी.