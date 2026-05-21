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योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी की यूनिवर्सिटी-कॉलेजों में लागू होगा ड्रेस कोड

यूपी के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि छात्र वर्ग एक समरूप (होमोजेनियस) वर्ग होता है, जहां किसी भी प्रकार का ऊंच-नीच या भेदभाव नहीं होना चाहिए.

Published date india.com Published: May 21, 2026 7:16 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com twitter india.com
योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी की यूनिवर्सिटी-कॉलेजों में लागू होगा ड्रेस कोड

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने का फैसला लिया है. सरकार का कहना है कि ड्रेस कोड लागू होने से छात्रों के बीच अमीरी-गरीबी या सामाजिक भेदभाव की भावना कम होगी. जब सभी छात्र एक जैसी ड्रेस में नजर आएंगे, तो बराबरी का माहौल बनेगा. ड्रेस कोड लागू होने के बाद लड़कियां जींस-टॉप, स्कर्ट या ड्रेस में से क्या पहन पाएंगी या नहीं, इस बारे में गाइडलाइन बाद में जारी की जाएगी.

यूपी के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि छात्र वर्ग एक समरूप (होमोजेनियस) वर्ग होता है, जहां किसी भी प्रकार का ऊंच-नीच या भेदभाव नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि कई बार पहनावे के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक असमानता दिखाई देती है, जिससे कुछ छात्रों में हीन भावना और कुछ में श्रेष्ठता का भाव विकसित हो जाता है. ड्रेस कोड लागू होने से इन परिस्थितियों पर प्रभावी नियंत्रण होगा और सभी छात्र समान वातावरण में अध्ययन कर सकेंगे.

कॉलेजों में शुरू होंगे स्किल और रोजगार वाले कोर्स
राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने समीक्षा के दौरान कहा कि छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कॉलेजों में रोजगार से जुड़े कोर्स शुरू किए जाएं. इसके तहत ब्यूटीशियन, मेहंदी, GST, अकाउंटेंसी, बिंदी निर्माण और मिलेट आधारित फूड प्रोडक्ट बनाने जैसे कोर्स शुरू करने के निर्देश दिए गए.

उन्होंने कहा कि छात्रों को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें स्किल, टेक्नोलॉजी और रोजगार से जोड़ा जाए. कॉलेजों में वर्कशॉप और प्रोजेक्ट आधारित पढ़ाई बढ़ाने पर भी जोर दिया गया.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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