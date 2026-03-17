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योगी सरकार ने यूपी के 2.5 लाख कर्मियों को दी बड़ी खुशखबरी, अब ₹25 लाख मिलेगी ग्रेच्युटी
उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है. इस फैसले से करीब 2.5 लाख कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.
UP Government Gratuity Hike: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षकों और कर्मचारियों के हित में एक अहम फैसला लिया है. राज्य सरकार ने सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है. इस फैसले से करीब 2.5 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.
सरकार की तरफ से जारी आदेश 16 मार्च को लागू किया गया, जिसके बाद शिक्षा क्षेत्र में खुशी का माहौल देखा जा रहा है. लंबे समय से शिक्षक और कर्मचारी संगठन इस मांग को उठा रहे थे, जिसे अब सरकार ने स्वीकार कर लिया है. इस फैसले को कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
5 लाख रुपये का सीधा फायदा
इस बदलाव के तहत कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी में सीधा 5 लाख रुपये तक का इजाफा हुआ है. पहले जहां अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है. इससे खासतौर पर उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो लंबे समय तक सेवा देने के बाद रिटायर हो रहे हैं और बेहतर आर्थिक सहारे की उम्मीद रखते हैं.
महंगाई भत्ते से जुड़ा फैसला
सरकार का ये फैसला महंगाई भत्ता (DA) 50% तक पहुंचने के बाद लिया गया है. नियमों के अनुसार, जब DA 50% के स्तर को छूता है, तब ग्रेच्युटी की सीमा में संशोधन किया जाता है. इसी आधार पर नई सीमा तय की गई है, जो बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को राहत देने का काम करेगी.
पे कमेटी 2016 की सिफारिशें लागू
इस फैसले के पीछे पे कमेटी 2016 की सिफारिशें भी अहम भूमिका निभा रही हैं. कमेटी ने पहले ही पेंशन और ग्रेच्युटी से जुड़े नियमों में बदलाव की जरूरत बताई थी. सरकार ने इन सुझावों को लागू करते हुए कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा देने की दिशा में कदम बढ़ाया है.
एडेड स्कूल कर्मचारियों को बड़ी राहत
ये निर्णय खासतौर पर सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है. अब तक इन कर्मचारियों को कई मामलों में सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले कम सुविधाएं मिलती थीं. ऐसे में ग्रेच्युटी सीमा बढ़ने से उनके बीच संतोष और भरोसा बढ़ा है.
रिटायर होने वालों को ज्यादा फायदा
जो कर्मचारी जल्द रिटायर होने वाले हैं, उन्हें इस फैसले का सबसे अधिक लाभ मिलेगा. बढ़ी हुई ग्रेच्युटी राशि उन्हें रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से ज्यादा सुरक्षित बनाएगी. इससे कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और वे अपने काम के प्रति और अधिक समर्पित रहेंगे.
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