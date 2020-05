नई दिल्लीः एक तरफ जहां देशभर में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन जारी है और हर छोटा-बड़ा व्यक्ति इसके नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहा हो तो वहीं उत्तर प्रदेश के नौतनवा से ऐसी खबर सामने आई है, जो आपको भी हैरान कर देगी. दरअसल, नौतनवा नौतनवा से निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी, जिन पर उनके क्षेत्र की जनता की सुरक्षा निश्चित करने का दारोमदार है, वह खुद अपनी और अपने साथ अन्य लोगों की जान खतरे में डालकर काफिले के साथ बद्रीनाथ जा रहे थे. जबकि, यह लॉकडाउन के नियमों के सख्त खिलाफ है. Also Read - Uttar Pradesh: अब नहीं कर सकेंगे शराब की अंधाधुंध खरीदारी, एक बार में मिल पाएंगी सिर्फ इतनी बोतल

मामले के सामने आने के बाद विधायक अमनमणि त्रिपाठी के खिलाफ लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. बता दें विधायक अमनमणि 11 लोगों के साथ बद्रीनाथ जा रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्हें उत्तराखंड के चमोली में रोक लिया गया. जहां पुलिस के पूछताछ करने पर उन्होंने प्रशासन को एक पास दिखाया. यह पास थोड़ा हैरान कर देने वाला था, क्योंकि उन्हें तीन राज्यों में जाने की अनुमति दी गई थी.

उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून—व्यवस्था) अशोक कुमार ने बताया कि त्रिपाठी और उनके 10 साथियों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि रविवार रात टिहरी जिले के मुनि की रेती पुलिस थाने में विधायक और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उन्हें 41 ए का नोटिस जारी करने के बाद वापस जाने दिया गया.

An FIR has been registered against them (UP MLA Aman Mani Tripathi & 11 others) at Muni Ki Reti Police Station (in Tehri Garhwal) for violating #lockdown norms: Uttarakhand Police DG (Law & Order) Ashok Kumar https://t.co/i6HMSch4Qo pic.twitter.com/4jinlRPCyu

— ANI (@ANI) May 4, 2020