Gyanvapi Masjid Case Hindu Started Puja In Tehkhana Security In Varanasi

Gyanvapi Case: जुमे की नमाज को लेकर UP में अलर्ट जारी, प्रमुख मस्जिदों में नमाज के वक्त पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

आज वाराणसी ज्ञानवापी व्यास जी के तहखाने में पूजा का दूसरा दिन है. इस तहखाने में पूजा को लेकर हिन्दू पक्ष उत्साहित है लोग लंबी -लंबी कतारों में देर रात से ही खड़े हुए हैं वहीं जुमे की नमाज के दिन आज मुस्लिम धर्मगुरु ने बंदी का ऐलान कर दिया है. इलको लेकर वाराणसी में सुरक्षा एलर्ट जारी किया गया है.

Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट के फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू कर दी गई है आज पूजा का दूसरा दिन है. इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है. लोग तहखाने में मिले देवी- देवताओं के दर्शन जल्द से जल्द करना चाहते है इसके लिए न वो दिन देख रहे न रात. ये लोग लंबी-लंबी कतारों में खड़े होकर दर्शन मिलने का इंतजार कर रहे हैं. वहीं वाराणसी में शुक्रवार (2 फरवरी) को जुमे की नमाज को लेकर पुलिस काफी सतर्क है. संवेदनशील इलाकों में पुलिस बलों के द्वारा फ्लैग मार्च क्या जा रहा है. एसीपी प्रज्ञा पाठक ने पत्रकारों को बताया कि वाराणसी में शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर चौकसी बरती जा रही है.

आपको बता दें कि जिला अदालत की ओर से फैसला आने के बाद ही ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजन-अर्चना करने की अनुमति बुधवार (31 फरवरी) को मिल गई थी जिसके बाद देर रात बैरिकेडिंग से रास्ता बनाया गया और व्यास के तहखाना को खोल दिया गया. इसके लिए डीएम एस. राजलिंगम व पुलिस कमिश्‍नर अशोक मुथा जैन समेत पुलिस-प्रशासन के अधिकारी विश्‍वनाथ धाम-ज्ञानवापी क्षेत्र में डटे रहे.

#WATCH | Varanasi, UP: Devotees gather outside Gyanvapi complex and sing bhajans.

Varanasi Court granted permission for puja in the ‘Vyas ji ka Tehkhana’, on Wednesday. Offering of prayers began yesterday pic.twitter.com/3eML61x6hE

— ANI (@ANI) February 2, 2024

जुमे की नमाज को लेकर पूरी यूपी एलर्ट पर

जुमे की नमाज को लेकर आज पूरे यूपी में अलर्ट जारी प्रमुख मस्जिदों में नमाज के वक्त पुलिस को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखने के लिए पुलिस मुख्यालय से निर्देश दिए गए है. ज्ञानवापी ममाले को लेकर मुस्लिम संगठनों की प्रेस कान्फ्रेस जमीअत ऑफिस में की जाएगी.

मुस्लिम पक्ष की और से हाई कोर्ट और जिला कोर्ट में फैसले को लेकर याचिका लगाई गई है

जिला कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था. जहां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कागजात देखने के बाद मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश किया था. इसके बाद मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी. वहीं जिला कोर्ट से भी 15 दिन का वक्त मांगा गया था. इस याचिका में ये कहा गया था कि 15 दिनों तक आदेश को लागू न किया जाए.