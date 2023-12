PM Modi Varanasi Visit: नमो घाट पर PM मोदी ने काशी-तमिल संगमम 2.0 को दिखाई हरी झंडी

PM Modi Varanasi Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अन्य नेता वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2.0 (Kashi Tamil Sangamam Express) के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए. पीएम मोदी ने वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2.0 का उद्घाटन किया. उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर ट्रेन का उद्घाटन किया. इस दौरान हर-हर महादेव के उद्घोष से पूरा परिसर गूंज उठा.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi flags off the Kashi Tamil Sangamam Express between Kanyakumari and Varanasi. pic.twitter.com/EaqVyhZ0cu

— ANI (@ANI) December 17, 2023