Vegetables Price Hike/Fruits Price Hike: देशभर में सब्जियों व फलों के भाव तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन दिल्ली से सटे नोएडा (Vegetables Price Rate In Noida) और हरियाणा के पानीपत और करनाल (Vegetables Price Rate in Haryana) में भी सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं. इन सबमें सबसे महंगी हुई है हरी सब्जियां. टमाटर के भाव की अगर बात करें तो यह 120 रुपये किलो बिक रहा है. वहीं अगर फल की बात करें तो सेव की कीमत 180 रुपये किलो है. दोनों के दाम के बीच कुछ ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है. ऐसे में सब्जियों के महंगे होने से रसोई पर इस काफी असर देखने को मिल रहा है. कुछ ऐसा ही हालात पश्चिम बंगाल (Vegetables Price Rate in Kolkata) व कई अन्य राज्यों में है जहां टमाटर व हरी सब्जियों के बढ़ते दाम के कारण किचन में इनकी कमी होने लगी है. वहीं कुछ सब्जियों जैसे लाल व पीले शिमला मिर्च की कीमत 400 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुका है जो सभी प्रकार के फलों से कहीं ज्यादा महंगा है.Also Read - Vegetable Price Hike: बेमौसम बारिश ने बिगाड़ा खेल, सब्जियों और फलों के दाम बढ़े

नोएडा में हरी सब्जियों का प्रतिकिलो रेट (Vegetables Price in Noida/Delhi NCR)

प्याज- 60

आलू- 40 रुपये किलो

नया आलू- 40 रुपये किलो

टमाटर- 120 रुपये किलो

अदरक- 100 रुपये किलो

नींबू- 100 रुपये किलो

लहसन- 200 रुपये किलो

बैंगन- 60 रुपये किलो

कच्चा केला- 60 रुपये किलो

कच्चा पपीता- 60 रुपये किलो

बंद गोभी/पत्ता गोभी- 60 रुपये किलो

लौकी- 60 रुपये किलो

फूल गोभी- 60 रुपये किलो

अरबी- 80 रुपये किलो

परवल/पटल- 80 रुपये किलो

छोटा बैंगन- 60 रुपये किलो

कद्दू- 40 रुपये किलो

भिंडी- 100 रुपये किलो

करेला- 80 रुपये किलो

देसी खीरा/ककड़ी- 60 रुपये किलो

लाल व पीली शिमला मिर्च- 400 रुपये किलो

शिमला मिर्च- 120 रुपये किलो

कंदरू- 80 रुपये किलो

फ्रिंच बीन्स- 160 रुपये किलो

हाईटब्रीड खीरा- 60 रुपये किलो

मशरूम- 60 रुपये का एक पैकेट

गाजर- 60 रुपये किलो

मटर- 120 रुपये किलो

कटहल- 60 रुपये एक पैकेट

स्वीट कॉर्न/मक्का- 30 रुपये का पैकेट

ब्रोकली- 300 रुपये किलो

फलीदार सेम- 120 रुपये किलो

मूली- 60 रुपये किलो

थोरी- 80 रुपये किलो

पालक- 60 रुपये किलो

नोएडा में फलों के दाम (Fruits Price in Noida)

पपीता- 60 रुपये किलो

अनार- 260 रुपये किलो

संतरा- 100 रुपये किलो

अनानास- 100 रुपये किलो

नाशपाति- 320 रुपये किलो

सेव का जूस- 180 रुपये किलो

अमरूद- 100 रुपये किलो

किवी- 4 पीस की कीमत 200 रुपये

केला- 60 रुपये दर्जन

हरियाणा में सब्जियों की कीमत

टमाटर- 90 रुपये किलो

मटर- 70 से 80 किलो

भिंडी- 40 किलो

अरबी- 40 किलो

नया आलू- 30 किलो

प्याज- 35 किलो

गोभी- 25 से 30 किलो

गाजर- 25 से 30 किलो

मशरूम- 150 किलो

बिंस- 120 किलो

क्या क्या होगा महंगा

सब्जियों व फलों की महंगाई देश के ज्यादातर शहरी इलाकों में लगभग एक समान देखने को मिल रही है. ठंड के मौसम में जिन फलों व सब्जियों का उत्पादन होता है उसमें में महंगाई देखने को मिल रही है. कई सब्जियों की कीमत फलों से भी कहीं ज्यादा अधिक हो चुकी है. ऐसे में अगर आप होटल, रेस्तरां या किसी भी स्थान पर खाना खाते हैं तो आपको ज्यादा बिल का भुगतान करना पड़ सकता है. क्योंकि इन उत्पादों में महंगाई का असर सीधे तौर पर आम आदमी की थाली पर देखने को मिलेगा.