नई दिल्‍ली: उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार एक नई योजना पेश करना चाहती है, जिसमें सरकार ट्रिपल तलाक पीड़िताओं और ऐसे महिलाओं को मदद करना चाहती है, जिसके पति ने उन्‍हें छोड़ दिया हो. मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कहा है कि ऐसी महिलाओं की पहचान की जानी चाहिए और उन्‍हें 6 हजार रुपए सालाना दिया जाना चाहिए. यह धनराशि पीड़ित महिलाओं को तब तक दी जाए जब तक उन्‍हें न्‍याय नहीं मिल जाता है.

CM Yogi Adityanath: A new scheme should be introduced under which victims of triple talaq as well as women who have been left by their husbands should be identified and given Rs 6,000 per annum. They will be given this money till they get justice. pic.twitter.com/y46b3wZ9AB

