चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न: अखिलेश यादव बोले- कल खबर और थी, आज कुछ और है; नेताजी मुलायम सिंह यादव ने...

लखनऊ: किसान नेता और देश के पांचवें प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह (Chaudhary Charan Singh) को भारत सरकार ने भारत रत्न (Bharat Ratna) देने की घोषणा की है. इसे लेकर पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने बयान दिया है. अखिलेश यादव ने कहा कि और कल खबर कुछ और थी, आज कुछ और है. मैं सभी किसानों को बधाई देता हूँ. आज मैंने इतनी अच्छी खबर मिली.

#WATCH | As the Government of India announces Bharat Ratna for former PM Chaudhary Charan Singh, SP chief and MLA Akhilesh Yadav says in the state assembly, “I would like to congratulate you and all farmers. Yesterday, the news was something else. Today, we received such good… pic.twitter.com/LYzQz954zU

— ANI (@ANI) February 9, 2024