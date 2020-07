नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या करने के बाद फरार हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे आज कानपुर से कुछ दूरी पर एक मुठभेड़ में मारा गया. जानकारी के मुताबिक, विकास दुबे को एसटीएफ की गाड़ी से उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था. इसी दौरान गाड़ी पलट गई और हिस्ट्रीशीटर ने भागने की कोशिश की. इसके बाद पुलिस और विकास दुबे के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई. जिसमें मोस्ट वॉन्टेड बुरी तरह से घायल हो गया. घायल विकास दुबे को पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने हिस्ट्रीशीटर को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस की ओर से विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने की घोषणा की है. इस मुठभेड़ में चार पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. Also Read - Encounter in UP: बहराइच में भी एक बदमाश का एनकाउंटर, 50 हजार का था इनामी

विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जय-जयकार शुरू हो गई है. सोशल मीडिया पर सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति को खूब सराहा जा रहा है. राज्य के खतरनाक अपराधी पर की गई इस कार्रवाई से आम जन में संतोष देखने को मिल रहा है. वहीं लोग इसे पुलिसकर्मियों के बलिदान का बदला भी मान रहे हैं और सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं. जहां कुछ लोग इसे सच्चाई और न्याय की जीत बता रहे हैं तो कुछ गुंडागर्दी का अंत कह रहे हैं.

#vikasDubeyEncounter

Karma comes back.

UP gangster #VikasDubey killed in shootout as he tried to escape.

Shots were fired and he has been rushed to a hospital. Vikas Dubey has officially been declared dead.#YogiAdityanath #UPPolice 👏👏@myogiadityanath pic.twitter.com/sGxqW9jmUC

