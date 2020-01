नोएडा: गौतम बुद्ध नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्ण के तीन कथित फर्जी अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करने वाले अपराधियों के खिलाफ एसएसपी ने देर रात मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस घटना की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है. एसएसपी ने दावा किया है आईपीएस अफसरों और पत्रकारों व नेताओं के एक संगठित गिरोह का खुलासा करने के बाद उनके खिलाफ षड्यंत्र रच कर फर्जी वीडियो को वायरल किए गए हैं.

एसएसपी ने बताया कि एक माह पूर्व उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी है. जिसमें कई आईपीएस अफसरों और पत्रकारों व नेताओं के एक संगठित गिरोह का खुलासा किया गया है, जो उत्तर प्रदेश में ठेका दिलवाने, पोस्टिंग करवाने, अपराधिक कृत्य को संरक्षण देने आदि का काम करते हैं. उन्होंने शक जताया कि इस गिरोह के लोगों ने ही उनके खिलाफ षड्यंत्र रच कर फर्जी वीडियो को वायरल किया है.

Viral video is morphed; it’s conspiracy to malign my image: Gautam Buddh Nagar SSP

