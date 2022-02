Viral Video: उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहले चरण की 58 सीटों पर मतदान जारी है. शुरुआत में मतदान को लेकर सुस्ती देखने को मिल रही थी, लेकिन समय के साथ-साथ इसमें तेजी आ गई. मतदान के बीच कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं. अब एक शख्स का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लुक में दिखाई दे रहा है और मतदान केंद्र पर वोटिंग के लिए पहुंचा है. इस दौरान जिसने भी उसे देखा दंग गया. कुछ लोग तो शख्स को सीएम योगी ही समझ बैठे.Also Read - UP Election 2022: कांग्रेस ने CM योगी के खिलाफ चेतना पांडेय को उतारा, UP चुनाव के लिए 33 उम्मीदवारों की सूची जारी

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है एक शख्स जिसका नाम राजू कोहली है वो बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ के लुक में नजर आ रहा है. वो उन्ही की तरह ड्रेस भी पहना हुआ है. शख्स के साथ उसके कई सहयोगी नजर आ रहे हैं जो मतदान केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं. शख्स जैसे ही मतदान केंद्र पहुंचा पहले लाइन में लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसे लाइन में लगने से छूट मिल गई और वो आराम से वोट डाल सका. सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी सुर्खियां बटोर रहा है.

यहां देखें वीडियो:

#WATCH | Raju Kohli, a youth dressed as CM Yogi Adityanath arrived at a polling booth in Sector 11 of Noida to cast his vote for #UttarPradeshElections2022 pic.twitter.com/3o5gTH6b3q

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 10, 2022