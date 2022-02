Viral video, Uttar Pradesh Election 2022: देश में चल रहे विधानसभा चुनाव 2022 के प्रचार के दौरान कई अनोखे नजारे भी सामने आ रहे हैं. यूपी में भी चुनाव जीतने के लिए हर उम्‍मीदवार एड़ी-चोटी का जोर लगा रहा है और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि मतदाताओं को कैसे अपनी ओर किया जाए. यूपी के एक विधायक और वर्तमान उम्‍मीदवार ने वोट पाने के लिए तो सरेआम मंच पर अपने कान पकड़कर उठा-बैठक लगा दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जी न्‍यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, ये राबर्ट्सगंज (Robertsganj) विधानसभा सदर सीट से बीजेपी विधायक (BJP MLA ) और पार्टी उम्‍मीदवार भूपेश चौबे

(Bhupesh Chuabey) हैं, जो अचानक मंच पर मतदाताओं से इस तरह माफी मांगते हुए कैमरे में कैद हुए. विधायक जब कान पकड़कर उठाबैठक लगा रहे थे, मंच

पर बैठे लोगों ने हाथ पकड़कर उन्‍हें ऐसा करने पर रोकने की कोशिश की लेकिन वह और भी ऐसा करने की कोशिश करते हुए दिखे.

विधायक भूपेश चौबे का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा और लोग तरह-तरह के कमेंट करने लगे.

Current Status of BJP MLAs in Uttar Pradesh.

BJP candidate Bhupesh Choubey from Robertsganj seat held a meeting holding ears in front of the people in a rally and apologized for the mistake that happened in the last five years.#UPElections2022 pic.twitter.com/Mf9f9Guf2P

— Shah Imtizaj (@imtizaj_shah) February 23, 2022