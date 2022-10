Viral Video: उत्तर प्रदेश के नोएडा के हाइड पार्क सोसाइटी अपार्टमेंट के ओनर्स एसोसिएशन (AOA) के चुनाव को लेकर जमकर बवाल मचा. यहां गार्ड्स और अपार्टमेंट के लोगों के बीच जमकर विवाद हुआ और अचानक मारपीट होने लगी. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. फिलहाल, इस मामले में सोसायटी में रहने वाले लोगों ने थाना सेक्टर 113 में शिकायत दर्ज कराई है.Also Read - पश्चिम बंगाल: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मोमिनपुर हिंसा की जांच के लिए पुलिस को SIT गठित करने का दिया निर्देश

जानकारी के मुताबिक, हाइड पार्क सोसाइटी में कई दिनों से सोसाइटी के चुनाव को लेकर तनातनी हो रही है. सोसायटी के लोगों ने आरोप लगाया है कि एओए की पूर्व टीम ने खुद को बिना चुनाव के ही निर्विरोध दोबारा चुन लिया था, जिसके बाद सोसाइटी के निवासियों ने इसका बहिष्कार किया है और दोबारा चुनाव करवाए.

बता दें कि हाल ही में एओए की नई टीम जीत कर आई है. गुरुवार को सोसायटी में एओए की टीम की जनरल बॉडी की मीटिंग थी, जिसमें अचानक सोसाइटी के गार्ड पहुंचे, जिसके बाद सोसाइटी के निवासियों और गार्ड्स में विवाद हो गया.इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

#WATCH | UP: Two groups of people supporting different candidates for post of Apartment Owners Association President of Noida’s Hyde Park society got into a clash yesterday. 2 women had minor injuries. Complaint registered, 2 guards detained: DCP Noida

