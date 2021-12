How To Apply Voter card In UP: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन आयोग भी जुट गया है. चुनाव आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू किया गया है. अगर आपकी उम्र भी 18 साल या उससे ज्यादा हैं और आप यूपी के निवासी हैं तो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं. प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पूर्व निर्धारित समय सीमा 01 से 30 नवंबर को राज्य के संदर्भ में बढ़ाकर पांच दिसंबर तक कर दिया गया है.Also Read - Gujarat Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी, जानें कब डाले जाएंगे वोट और कब आएगा परिणाम

उधर, गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी एलवाई सुहास ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावे व आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर पांच दिसंबर कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण अवधि में एक जनवरी 2022 तक 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले और जिले में रहने वाले वे युवा भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं जिनका अबतक नाम सूची में दर्ज नहीं है. Also Read - PM Jandhan Account: पीएम जनधन खाता खुलवाएं और पाएं 1 लाख 30 हजार रुपये का लाभ, जानिए- क्या है तरीका?

सुहास ने बताया कि मतदाता सूची में शामिल मृत, स्थानांतरित तथा डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाने के साथ अन्य किसी विवरण में भी इस अवधि में सुधार कराया जा सकता है. उन्होंने कहा कि मतदाता एनवीएसपी पोर्टल पर जाकर अथवा अपने मोबाइल पर ‘वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड’ कर भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. Also Read - NIA arrests Bangladeshi Terrorist: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी आतंकवादी गिरफ्तार

(इनपुट: भाषा)