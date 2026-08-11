वृंदावन ISKCON मंदिर में इन कपड़ों पर लगी रोक, जाने से पहले जान लें नया ड्रेस कोड

वृंदावन के ISKCON मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है. अब से भक्तों को छोटे और अशोभनीय कपड़ों में एंट्री नहीं मिलेगी. जानें नए नियम में और क्या-क्या है?

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मंदिर आने वाले लोगों को धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का भी सम्मान करना चाहिए. (Photo from Google)

वृंदावन ISKCON मंदिर में ड्रेस कोड लागू हुआ है

अब से मंदिर में छोटे और अशोभनीय कपड़ों में एंट्री नहीं होगी

मंदिर के गेट पर ड्रेस कोड का नोटिस बोर्ड लग गया है

संतों ने इस फैसले को सनातन परंपरा से जोड़ा

Vrindavan Iskcon News: मथुरा के वृंदावन में ISKCON मंदिर में ड्रेस कोड लागू करने का फैसला लिया है. मंदिर प्रबंधन के मुताबिक, अब से मंदिर आने वाले भक्तों को शालीन और मर्यादित कपड़े पहनने हैं. छोटे या अशोभनीय कपड़ों में आने वाले लोगों को मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी. मंदिर प्रशासन ने एंट्री गेट पर नोटिस बोर्ड भी लगाए हैं, जिनमें ड्रेस कोड के साथ दूसरी जरूरी गाइडलाइंस भी बताई गई हैं. इनमें मंदिर परिसर में फोटोग्राफी से जुड़े नियम भी शामिल हैं. प्रबंधन का कहना है कि धार्मिक स्थल की गरिमा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन जरूरी है.

रामदल ट्रस्ट अध्यक्ष ने फैसले का किया स्वागत

मंदिर के इस फैसले का संतों और धार्मिक नेताओं ने स्वागत किया. रामदल ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्कि राम ने कहा कि मंदिरों में ड्रेस कोड होना जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग ऐसे कपड़े पहन आते हैं, जो धार्मिक जगह की मर्यादा के अनुरूप नहीं होते. उन्होंने कहा कि मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति को पहनावे और व्यवहार दोनों का ध्यान रखना चाहिए. कल्कि राम ने ISKCON मंदिर की कार्यप्रणाली में कुछ और सुधार किए जाने की जरूरत भी बताई. उन्होंने कहा कि मंदिर की व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाना चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं को धार्मिक माहौल के साथ अच्छी सुविधाएं भी मिल सकें.

संत बोले- दूसरे मंदिरों में भी हो ऐसी व्यवस्था

संत सत्येंद्र दास वेदांती ने भी ड्रेस कोड के फैसले को सही कदम बताया. उन्होंने कहा कि जहां भी संभव हो, देश के दूसरे मंदिरों और मठों में भी इस तरह की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए. दास वेदांती के मुताबिक, समाज में अशालीनता और अनुशासनहीनता बढ़ रही है, ऐसे में धार्मिक स्थलों पर मर्यादा बनाए रखने के लिए कुछ स्पष्ट नियम होना फायदेमंद रहेगा. उनका मानना है कि मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं, बल्कि यहां आने वाले लोगों को धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का भी सम्मान करना चाहिए.

Mathura, Uttar Pradesh: ISKCON Temple has introduced a dress code, prohibiting devotees from wearing sleeveless clothes, shorts, mini-skirts and half-pants. Photography, selfies and video recording have also been banned inside the temple premises. A notice regarding the… https://t.co/N1G3wdBK1W pic.twitter.com/7iDld8xVpf — IANS (@ians_india) August 11, 2026

वृंदावन भगवान कृष्ण की लीलाओं की पवित्र नगरी

वहीं, कैलाश मंदिर के महंत निर्मल गिरि ने कहा कि सनातन परंपरा में मंदिर जाने के दौरान सभ्य और सांस्कृतिक रूप से उचित पहनावे का हमेशा महत्व रहा है. उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर जाता है, तो उसे अपने कपड़ों के साथ-साथ अपने आचरण का भी ध्यान रखना चाहिए. बता दें वृंदावन भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ी पवित्र नगरी मानी जाती है. यहां कृष्ण भगवान और राधा रानी को समर्पित कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहां देश-विदेश से हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में ISKCON मंदिर का यह फैसला एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.