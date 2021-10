Lakimpur Kheri violence, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, Rath yatra, vijay yatra, News: उत्‍तर प्रदेश के (UP) पूर्व मुख्‍यमंत्री (Farmer CM)व समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party)के प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने आज मंगलवार को लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर राज्‍य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और कहा भाजपा पर भरोसा नहीं है कि न्याय दिलाए. किसानों से अपील है कि आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ फेकें.Also Read - Lakhimpur Kheri Live Updates: सीतापुर में प्रियंका गांधी गिरफ्तार, चिदंबरम ने जताई सख्त नाराजगी, कही ये बात...

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्‍यूज एजेंसी ANI से कहा, हमें फिर से रथ यात्रा करने का अवसर मिल रहा है और इस बार यह समाजवादी पार्टी की एक 'विजय यात्रा' है. उत्तर प्रदेश के लोग भाजपा सरकार से निराश हैं. सपा नेता ने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोकप्रिय चेहरों को मैदान में उतारेंगे. हम इस पर काम कर रहे हैं और चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगे.

We are again getting an opportunity to hold rath yatra & this time, it is a ‘vijay yatra’ of Samajwadi Party. As people of Uttar Pradesh are disappointed with the BJP govt: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav told ANI pic.twitter.com/T94od82Dz9

