Weather News: यूपी-बिहार-झारखंड में हीटवेव का अलर्ट, इन राज्यों में तेजी से बढ़ रहा चक्रवाती तूफान ‘बिपोरजॉय’, होगी तेज बारिश

Weather News Today: उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है. बिहार, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड में 11 जून तक गर्मी लोगों को परेशान करेगी. इन राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली के अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि होने का अनुमान है, लेकिन अगले चार से पांच दिन तक लू की आशंका नहीं है. आईएमडी के अनुसार, सफदरजंग वेधशाला ने इस साल अब तक लू की स्थिति दर्ज नहीं की है और ऐसा 2014 के बाद पहली बार हुआ है.

मौसम विभाग के अनुसार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वेस्ट पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, मणिपुर,मिजोरम में भारी बारिश की संभावना है. इन जगहों पर बारिश का दौर 11 जून तक जारी रहेगा. उत्तराखंड में 10, 11 जून को ओलावृष्टि हो सकती है.

दरअसल, इस साल अरब सागर में आया पहला चक्रवाती तूफान ‘बिपोरजॉय’ तेजी से गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है. मौसम विज्ञानियों का कहना है कि चक्रवाती तूफान मानसून की तीव्रता को प्रभावित कर रहा है और केरल के ऊपर इसकी शुरुआत ‘हल्की’ रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार, इसके उत्तर की ओर बढ़ने और एक बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने के आसार हैं. इसके बाद अगले तीन दिन में यह उत्तर-उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा. हालांकि, आईएमडी ने अभी तक भारत, ओमान, ईरान और पाकिस्तान सहित अरब सागर से सटे देशों पर इसके किसी बड़े प्रभाव को लेकर कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवाती तूफान तीव्र हो रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के कारण ये लंबे समय तक काफी सक्रिय बने रह सकते हैं.