Ghaziabad Weekly Markets Closed: देश में कोरोना बेकाबू हो चुका है. यहां हर दिन रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं. उत्तर प्रदेश में भी बीते 24 घंटों में कोरोना के 20 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए. कोरोना के कहर को देखते हुए कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है. इस बीच कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लगने वाले सभी साप्ताहिक बाजारों पर रोक लगा दिया गया है. न्यूज एजेंसी ANI ने जिला प्रशासन के हवाले से यह जानकारी दी. Also Read - यूपी के CM योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस से संक्रमित, खुद Tweet कर दी जानकारी

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, गाजियाबाद में अगले आदेश तक सभी साप्ताहिक बाजारों पर रोक रहेगी. उधर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हालात बेहद बिगड़ चुके हैं. Also Read - UP Coronavirus Updates: क्या यूपी में भी लॉकडाउन की आहट? बीते 24 घंटे में 18 हजार से ज्यादा नए केस

लखनऊ पांच हज़ार से अधिक केस मिल रहे हैं. यहां के शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगी हुई है. लखनऊ में बिगड़ते हालात के बीच व्यापारियों ने बड़ा फैसला किया है.

Lucknow's Hazratganj Trader's Association to voluntarily close the market for sales from 15th April to 18th April.

