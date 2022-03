Western UP All Seat Results 2022: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बनती दिख रही है. रुझानों में BJP बहुमत के आंकड़े को पार करती दिख रही है. योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अगुवाई में BJP ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है. रुझानों के मुताबिक उत्तर प्रदेश (UP Results 2022) में भारतीय जनता पार्टी+ को 263, समाजवादी पार्टी+ 126, बसपा को 7 और कांग्रेस को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं. राज्य में बहुमत का आंकड़ा 202 है. दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर एक साल से ज्यादा समय तक चले किसानों के आंदोलन के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) का प्रदर्शन बता रहा है कि जनता ने सीएम योगी की नीतियों पर मुहर लगाई है. आइये जानते हैं किसान आंदोलन (Kisan Andolan) के प्रभाव वाली पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों पर BJP का कैसा रहा है प्रदर्शन..Also Read - AAP Ka Punjab: लोगों ने रखा भगवंत का 'मान', AAP की जीत के बाद मुफ्त बिजली, हर महिलाओं को मिलेंगे हजार रुपये!

पश्चिमी यूपी के छह जिलों के शुरुआती रुझानों के मुताबिक मुजफ्फरनगर जिले की 6 सीटों में चार पर बीजेपी और 2 पर जयंत सिंह की RLD आगे चल रही है. वहीं, बिजनौर की 8 में से चार सीटों पर भाजपा और चार पर सपा ने बढ़त बन रखी है. उधर, मेरठ की सात सीटों में चार पर BJP और तीन पर सपा-आरएलडी गठबंधन ने बढ़त बना रखी है.

उधर, शामली में तीन में एक सीट पर BJP और दो पर RLD उम्मीदवार आगे चल रहे हैं. बागपत की बात की जाए तो यहां कि तीन में एक सीट पर BJP और दो पर रालोद ने बढ़त बना रखी है. उधर, सहारनपुर की सात सीटों में तीन पर भाजपा और चार पर सपा आगे चल रही है. आगरा की सभी 9 सीटों पर भाजपा को बढ़त मिलता दिख रहा है.