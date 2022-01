Western UP Opinion Poll: उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Chunav 2022) से पहले जनता का मूड भांपने के लिए Zee News ने DesignBoxed के साथ ओपिनियन पोल किया. ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपी में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बनती दिख रही है. हालांकि 2017 की तुलना में बीजेपी को सीटों का नुकसान हो सकता है. वहीं, समाजवादी पार्टी का दूसरी सबसे पार्टी बनकर उभरने का अनुमान लगाया जा रहा है. सपा को पिछले साल के मुकाबले सीटों का फायदा होता दिख रहा है. Zee News और DesignBoxed के इस सर्वे में पश्चिमी यूपी (Western UP Opinion Poll) के 14 जिलों और 71 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी गठबंधन यानी BJP+ को 33-37 सीटें मिल सकती हैं. SP गठबंधन को भी 33-37 सीट मिल रही हैं. BSP को 2-4 सीट मिलती दिख रही है. इस बार का कांग्रेस और अन्य का खाता भी नहीं खुलता दिख रहा है. बीजेपी को 2017 के मुकाबले यहां 15-19 सीटों का नुकसान हो सकता है. SP को 18-22 सीट का फायदा दिख रहा है. कांग्रेस को 2 सीट का नुकसान है तो BSP को 1 से 3 सीट का फायदा होता नजर आ रहा है.Also Read - UP Election 2022: BJP ने यूपी चुनाव के लिए 8 और नामों का किया ऐलान, देखें List

2017 में पश्चिमी यूपी में किस पार्टी को कितना वोट शेयर

2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 41% था. वहीं BSP को 21%, SP को 22%, कांग्रेस को 8% और अन्य के खाते में 8% वोट आया था. वहीं, इस साल की बात की जाए तो सर्वे के मुताबिक BJP+ को 36% वोट शेयर मिलता दिख रहा है. यानी यहां बीजेपी को नुकसान होता नजर आ रहा है. समाजवादी पार्टी गठबंधन को 37% वोट शेयर, बीएसपी को 14% और कांग्रेस को 6% वोट शेयर मिलता दिख रहा है. अन्य के खाते में यहां 7% वोट शेयर जाता दिख रहा है. Also Read - UP Election 2022: JDU ने यूपी चुनाव में उतारे 20 उम्मीदवार, देखें लिस्‍ट

सबसे पसंदीदा सीएम योगी

पश्चिमी यूपी के लोगों की भी सबसे पसंदीदी सीएम योगी आदित्यनाथ ही रहे. योगी को 43%, अखिलेश यादव को 41% और मायावती को 09 % लोगों ने सबसे पसंदीदा बताया. प्रियंका गांधी को 04 और अन्य को 03 फीसदी लोग पंसदीदा सीएम बता रहे हैं. Also Read - UP Election 2022: कैराना में विधायक भाई नाहिद हसन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी इकरा चौधरी

पश्चिमी यूपी की 14 जिलों की 71 सीट

14 जिलों की 71 सीटों की बात करें तो इस ओपिनियन पोल में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, सभंल, रामपुर, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर की सभी सीटें शामिल हैं.

अहम सीटें

कैराना, मुजफ्फरनगर, खतौली, नगीना, नजीबाबाद, मुरादाबाद, चंदौसी, देवबंद, सहारनपुर, हसनपुर, मेरठ, मुरादनगर, लोनी, गाजियाबाद, मोदीनगर, नोएडा, दादरी, जेवर, धौलाना और हापुड़ शामिल है.

यूपी में किसे कितनी सीटें

सर्वे के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (BJP)+ 245 से 267 , अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की समाजवादी पार्टी (Samajawadi Party) को 125 से 148 , मायावती (Mayawati) की बसपा (BSP) को 5-9 सीटें, कांग्रेस (Congress) को 2-7 और अन्य को 2-6 सीटें मिलती दिख रही हैं. मालूम हो कि 403 सदस्यीय यूपी विभानसभा में बहुमत का आंकड़ा 202 है.

मालूम हो कि यूपी में एक तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है. वहीं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी (SP) पांच साल बाद फिर सत्ता हथियाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है. तीसरी तरफ मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी है जो 10 साल से सत्ता से बाहर है और एक बार फिर यूपी की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहती है. प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृ्त्व में कांग्रेस भी इस बार उत्तर प्रदेश में जोर (UP elections 2022) अजमाइश कर रही है, ताकि सबसे बड़े प्रदेश में उसका सत्ता से अज्ञातवास खत्म हो. इस बार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टियां भी यूपी के चुनावों में अपना भाग्य आजमा रही हैं.

नोट: (चुनाव में जनता की राय सर्वोपरि है. ZEE NEWS के लिए DesignBoxed के इस सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस 4 % है. ऐसे में इस ओपिनियन पोल को किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश ना समझा जाए.)