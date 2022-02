Uttar Pradesh Assembly Election 2022: बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शुक्रवार को उत्‍तर प्रदेश चुनावी सभाओं को संबोधित किया. शाह ने कहा, हमने जातिवाद, वंशवाद की राजनीति का अंत किया है. आजम खान, अतीक अहमद आज कहां हैं? अगर आप चाहते हैं कि वे जेल में रहें, तो आपको बीजेपी को वोट देना चाहिए. प्रतापगढ़ में अमित शाह ने कहा, सपा-बसपा ने कभी गरीबों और पिछड़ों का भला नहीं किया, उन्होंने बस वोटबैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण किया. .हमारी सरकार होली और दिवाली पर मुफ्त में गैस सिलेंडर देगी.Also Read - UP Election 2022: अगले चरण के चुनावों में ओबीसी नेताओं की अग्नि परीक्षा, कौन किस पर पड़ेगा भारी

We’ve brought an end to casteism, dynastic politics. Where are Azam Khan, Atiq Ahmed today? If you want them to remain in jail, you should vote for BJP… Our government will give a gas cylinder free on Holi and Diwali: Union Home Minister and BJP leader Amit Shah in Pratapgarh pic.twitter.com/AeI05M684o

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 25, 2022