कॉलेज प्रोग्राम में मंच पर 'जय श्रीराम' बोला तो प्रोफेसर ने छात्र को नीचे उतारा

गाजियाबाद: मंच पर ‘जय श्री राम’ बोलने के बाद छात्र को नीचे उतार देने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है. हिंदू रक्षा दल (Hindu Raksha Dal) ने वीडियो को देखकर अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि प्रोफेसर को सस्पेंड नहीं किया गया तो कॉलेज में विरोध प्रदर्शन होगा. बता दें कि अभी तक कॉलेज की तरफ से इस वीडियो के बारे में तक कुछ नहीं कहा गया है.

गाजियाबाद (Ghaziabad) के ABES इंजीनियरिंग कॉलेज में नवतंरग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम के दौरान एक छात्र ने मंच पर ‘जय श्री राम’ (Jai Shree Ram) बोल दिया. जिसके बाद महिला प्रोफेसर ने उसे डांटते हुए नीचे उतारा और हॉल से बाहर निकाल दिया.

दरअसल कार्यक्रम के दौरान दर्शक दीर्घा में बैठे कई छात्र ‘जय श्रीराम’ कहते हैं. इसके बाद मंच पर माइक लेकर खड़े छात्र ने भी ‘जय श्रीराम’ भाई कहा.

इस शख्स के रिप्लाई में तमाम छात्र एक स्वर में ‘जय श्रीराम’ का नारा लगाते हैं. ये सुनते ही एक महिला प्रोफेसर खड़ी हो जाती हैं और इस पर कड़ी आपत्ति जताती हैं. उन्होंने मंच के छात्र से कहा, बाहर निकालो इसे. आप लोग स्लोगन गाने के लिए नहीं हैं. तू नहीं गाएगा. ये कल्चर कार्यक्रम हो रहा है. आउट… आउट.

देखें वीडियो:

At ABES Engineering College Ghaziabad, a student who was going to perform on stage at the college cultural fest greeted the audience with “Jai Shri Ram”.

– A teacher just for saying Jai Shri Ram #Ghaziabad #engineering #collegestudents #teacherlife #PAKvsAUS #INDvsBAN pic.twitter.com/qiR4mltvxB

