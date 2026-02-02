Hindi Uttar Pradesh

कब होगा नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन? योगी आदित्यनाथ ने की बड़ी घोषणा, जानिए क्या कहा

Jewar Airport: जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर-प्रदेश का पांचवां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा. यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत विकसित की जा रही एक ‘ग्रीनफील्ड’ परियोजना है.

Noida International Airport: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है. सीएम योगी ने कहा है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संभवत: इसी माह कर सकते हैं.

लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, “हमारा हवाई अड्डा तैयार है. हवाई अड्डे के लाइसेंस से संबंधित औपचारिकताएं अंतिम चरण में हैं. मुझे विश्वास है कि इसी माह प्रधानमंत्री द्वारा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा.”

बता दें कि जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर-प्रदेश का पांचवां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा. यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत विकसित की जा रही एक ‘ग्रीनफील्ड’ परियोजना है. लगभग 1,300 हेक्टेयर में फैली इस परियोजना का पहला चरण सितंबर 2024 में शुरू होना था. लेकिन काम पूरा नहीं होने के कारण ऐसा नहीं हो सका और कई बार इसकी समयसीमा बढ़ाई गई.

बता दें कि उद्घाटन के समय एयरपोर्ट एक रनवे के साथ क्रियाशील होगा और इसकी वार्षिक यात्री क्षमता 1.2 करोड़ होगी. औसतन प्रतिदिन 150 उड़ानें यहां से संचालित होंगी. विष्य में यात्रियों की संख्या 1 करोड़ से अधिक होने पर दूसरे रनवे का निर्माण शुरू हो जाएगा और दोनों रनवे मिलकर 7 करोड़ यात्रियों की सेवा करेंगे. जेवर एयरपोर्ट के पूर्ण स्वरूप में कुल 5 रनवे होंगे, इसका कुल क्षेत्रफल 11,750 एकड़ होगा, और यह प्रतिवर्ष 30 करोड़ यात्रियों को सेवा देने में सक्षम होगा.

यूपी में जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है और अब इसका जल्द ही शुभारंभ होने वाला है. 7 एयरपोर्ट्स निर्माणाधीन हैं. संचालित एयरपोर्ट्स में घरेलू स्तर पर आगरा, त्रिशूल (बरेली), गोरखपुर, हिंडन (गाजियाबाद), प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट और सहारनपुर शामिल हैं. जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और अयोध्या एयरपोर्ट क्रियाशील हैं,

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ होते ही उत्तर प्रदेश 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का इकलौता राज्य बन जाएगा. निर्माणाधीन एयरपोर्ट्स की बात करें तो सोनभद्र, ललितपुर, मेरठ, गाजीपुर, झांसी, अमेठी और पलिया में भी तेजी से कार्य चल रहा है जो भविष्य में प्रदेश के वायु संपर्क और पर्यटन को और मजबूत करेंगे. यूपी अब सिविल एविएशन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो रहा है.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत से लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है. जेवर एयरपोर्ट से एनसीआर–यूपी बेल्ट में औद्योगिक विकास और रियल एस्टेट मूल्यों में 20–30 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है. इतना ही नहीं एविएशन सेक्टर अब राज्य की जीडीपी में 2–3 फीसदी तक योगदान दे रहा है. 2017 से पहले यह आंकड़ा 1 प्रतिशत से भी कम था. आने वाले वर्षों में 24 संचालित एयरपोर्ट्स के साथ उत्तर प्रदेश देश के कुल 3–3.5 अरब यात्री ट्रैफिक में 10–15 फीसदी हिस्सेदारी का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अग्रसर है.

