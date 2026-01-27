By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
कौन हैं डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह जिन्होंने अपने पद से दिया इस्तीफा? जानिये UP में क्यों जारी है इस्तीफे का सिलसिला
अयोध्या के जीएसटी विभाग में डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि जिस राज्य का नमक खाया है, उसके मुख्यमंत्री और सरकार का अपमान सहन नहीं कर सकते. आइये जानते हैं पूरा मामला..
UGC के नए रेगुलेशन ने पूरे देश में हलचल मचा दी है. लोग अपनी आलोचना में पीएम और सीएम तक की आलोचना करने से नहीं चूक रहे हैं. इसी आलोचना से आहत होकर उत्तर प्रदेश के आयोध्या में कार्यरत जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. प्रशांत सिंह से पहले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने UGC की नई रेगुलेशन से आपत्ति जताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है क्योंकि उनके अधिकारी राजनैतिक हालातों से प्रभावित हो रहे हैं.आइये जानते हैं कौन हैं प्रशांत सिंह और उन्होंने अपने इस्तीफे में क्या कहा…
कौन हैं डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह?
प्रशांत कुमार सिंह यूपी के मऊ जिले के मूल निवासी हैं. 28 अक्टूबर 1978 को जन्मे प्रशांत की प्रारंभिक शिक्षा मऊ के जीवन राम इंटर कॉलेज से पास की है. ग्रेजुएशन उन्होंने वाराणसी के प्रतिष्ठित उदय प्रताप महाविद्यालय से पास किया है. 2013 बैच के अधिकारी प्रशांत सिंह ने अपनी सेवा की शुरुआत सहारनपुर जिले से की थी. साल 2023 में उनकी नियुक्ति अयोध्या संभाग में राज्यकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर (संभागीय उप आयुक्त) के पद पर हुई. उन्हें विभाग में एक बेहद कर्मठ और ईमानदार अधिकारी के रूप में जाना जाता रहा है.
“जिसका नामक खाते हैं, उसका आदर करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ”
अयोध्या में CM योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले GST के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने पत्नी से फोन पर कहा… https://t.co/PjykN5UCxy pic.twitter.com/phLYaR32P4
— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) January 27, 2026
प्रशांत सिंह का इस्तीफा इसलिए चर्चा में है. उन्होंने इस्तीफा की वजह बताते हुए उन्होंने मीडिया से कहा कि वे शंकराचार्य द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ पर की गई कथित अभद्र टिप्पणियों से वे पिछले तीन दिनों से मानसिक तनाव में थे. उन्होंने साफ कहा कि जिस राज्य का नमक खाया है, उसके मुख्यमंत्री और सरकार का अपमान सहन नहीं कर सकता. उन्होंने साफ किया कि यह उनका अपना स्वाभिमान है. उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है और उन पर किसी का कोई दबाव नहीं था.
बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा
प्रशांत सिंह से ठीक पहले, 26 जनवरी को बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था. अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे में दावा किया था कि राज्य में ब्राह्मण समाज को निशाना बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है. उन्होंने भी शंकराचार्य के अपमान और ब्राह्मणों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को अपने इस्तीफे की मुख्य वजह बताया.
यूपी | बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया। प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों की पिटाई से आहत थे ये अफसर। pic.twitter.com/AoHMf3ivJS
— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) January 26, 2026
बताते चलें कि अधिकारियों का इस तरह खुलकर राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर अपनी कुर्सी छोड़ना राज्य की कानून व्यवस्था और नौकरशाही के भीतर चल रहे संघर्ष की ओर इशारा करता है. वहीं, प्रशांत सिंह ने अब घोषणा की है कि वे सरकारी सेवा से मुक्त होकर अपने निजी संसाधनों से समाज सेवा करेंगे.