Opinion: अखिलेश यादव क्यों कर रहे बंटवारे में हुए नरसंहार और विभीषिका के सच पर पर्दा डालने का प्रयास?

डॉ. दीपक पाण्डेय | स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ को लेकर जो बयान दिया है, क्या वह इतना जरूरी था? उनके बयान और उसके पीछे छिपे संकीर्ण निहितार्थों की कठोर शब्दों में निंदा होनी ही चाहिए. 14 अगस्त को जब पूरा देश इतिहास के सबसे दर्दनाक जख्मों को याद कर अपने लाखों हुतात्माओं को श्रद्धांजलि दे रहा था, तब अखिलेश यादव की तरफ से इस पवित्र स्मृति का उपहास उड़ाना केवल एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि राष्ट्र की सामूहिक चेतना पर सीधा हमला माना जाना चाहिए. 10 वर्षों से सत्ता से बाहर रहने की छटपटाहट और हताशा ने शायद अखिलेश यादव के राजनीतिक विवेक को इस कदर नष्ट भ्रष्ट कर दिया है कि वे एक खास वोट बैंक को साधने के लिए देश के शहीदों और पीड़ितों का अपमान करने से भी नहीं हिचके. यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि पूर्व मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर रह चुके व्यक्ति का यह आचरण साबित करता है कि उनके लिए सत्ता का लालच राष्ट्रीय संवेदनाओं से कहीं बड़ा है.
क्या अखिलेश यादव यह नहीं जानते हैं कि 1947 में मुस्लिम लीग की कट्टरपंथी सोच और ‘डायरेक्ट एक्शन डे’ जैसी बर्बर हरकतों ने देश को किस खूनी दलदल में धकेला था? पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की सीमाओं के आस-पास 20 लाख निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया गया, लाखों माताओं-बहनों की अस्मत लूटी गई और करोड़ों लोग अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिए गए. लेकिन सपा प्रमुख को इन लाखों बेगुनाह सिख, मारवाड़ी, सिंधी, बंगाली, बौद्ध और यहां तक कि मुस्लिमों के बहते खून और चीखों से कोई सरोकार नहीं है. वे जानबूझकर मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा किए गए उस भयानक नरसंहार और विभीषिका पर पर्दा डालने की कोशिश करते दिखे, ताकि उनका तुष्टिकरण का एजेंडा बेरोक टोक चलता रहे. जब अखिलेश यादव इस त्रासदी को याद करने पर सवाल उठाते हैं, तो वे सीधे तौर पर उन खूनी दरिंदों और दंगाइयों की मानसिकता का बचाव करते नजर आते हैं.
भारत ने पिछले 1200 वर्षों में विदेशी आक्रांताओं के बर्बर हमले, धर्मांतरण और क्रूर विखंडन के लगातार प्रयास झेले हैं. आजादी के बाद भी देश को तोड़ने के षड्यंत्र थमे नहीं हैं. चाहे कश्मीर में अलगाववाद हो, प्रायोजित खालिस्तानी आतंकवाद हो या फिर पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने के लिए ‘चिकन नेक’ को काटने की खुली धमकियां. ऐसे में अखिलेश यादव का देश को सतर्क करने वाले दिवस का विरोध करना यह दर्शाता है कि वे अनजाने में नहीं, बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत उन्हीं राष्ट्रविरोधी और विभाजनकारी ताकतों के मददगार बन रहे हैं. जब देश को संगठित और सतर्क रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब अखिलेश यादव विभाजन के खतरों को भुलाने की वकालत करके देश की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.
अखिलेश यादव की राजनीति आज उसी विनाशकारी रास्ते पर चल रही है, जिस पर 1947 में मुस्लिम लीग और सत्तालोलुप कांग्रेस नेतृत्व चला था. जिस तरह कांग्रेस ने मजहबी हठधर्मिता के आगे आत्मसमर्पण करके देश का विभाजन स्वीकार कर लिया था, ठीक उसी तरह अखिलेश यादव आज उसी मुस्लिम लीगी मानसिकता के आगे पूरी तरह नतमस्तक हैं. केवल कुछ प्रतिशत कट्टरपंथी वोटों के तुष्टिकरण के लिए अखिलेश यादव इतिहास के सबसे बड़े गुनाहगारों को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं. यह समाजवादी पार्टी के वैचारिक दिवालियापन की पराकाष्ठा है कि वे राष्ट्र निर्माण के बजाय उन तत्वों के साथ खड़े दिखाई देते हैं जिनका पूरा इतिहास ही देश को बांटने और कमजोर करने का रहा है.
सपा प्रमुख का वास्तविक डर यह है कि अगर देश की नई पीढ़ी ने विभाजन की विभीषिका के असली कारणों, मुस्लिम लीग की चरमपंथी विचारधारा और शरणार्थियों के असहनीय दर्द को जान लिया, तो उनकी परिवारवादी और तुष्टिकरण की राजनीति की जड़ें हमेशा के लिए उखड़ जाएंगी. वे नहीं चाहते कि युवा पीढ़ी यह समझे कि मजहबी कट्टरता देश के भूगोल और समाज को कैसे तबाह कर देती है. भावी पीढ़ी को ऐतिहासिक सच्चाइयों से अनभिज्ञ रखकर गुमराह करना ही अखिलेश यादव का एजेंडा बन चुका है.’विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ का विरोध करके वे सीधे तौर पर युवाओं को उस आत्मघाती अज्ञानता में धकेलना चाहते हैं, जिससे राष्ट्र अपनी सीमाओं और पहचान की रक्षा करने में अक्षम हो जाए.
विभाजन के दौरान अपना सर्वस्व गंवाकर शून्य से जीवन शुरू करने वाले सिख, सिंधी, पंजाबी, बंगाली, मारवाड़ी, बौद्ध और यहां तक कि हिंसा में मारे गए मुसलमानों के प्रति अखिलेश यादव के मन में रत्ती भर भी सम्मान नहीं है. जिन सिंधी और सिख परिवारों ने अपनी पीढ़ियों की कमाई और पुश्तैनी घर खो दिए, अखिलेश यादव उनके बलिदानों को ‘विभाजनकारी’ कहकर उनके पुराने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं. अपनी राजनीति के लिए करोड़ों शरणार्थियों और हुतात्माओं के संघर्ष को सिरे से नकार देना अखिलेश यादव के संवेदनहीन चरित्र को ही उजागर करता है. स्वतंत्रता दिवस पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर दिया गया उनका यह बयान न केवल गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि शर्मनाक और अक्षम्य भी है. कायदे से उन्हें देश के करोड़ों शरणार्थी परिवारों व शहीदों के सामने अपने वक्तव्य के लिए पश्चाताप प्रकट करना चाहिए. अन्यथा इतिहास उनके शब्दों को शहीदों के साथ विश्वासघात के रूप में ही याद रखेगा.
(लेखक पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा में हिंदी विभाग के सहायक आचार्य हैं. राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर लिखते हैं.)
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