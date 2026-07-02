वाराणसी में 5 ऐतिहासिक मस्जिदों का हिस्सा क्यों तोड़ा गया? जानिए PWD के एक्शन के पीछे की पूरी कहानी | EXPLAINED

वाराणसी के दालमंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत 5 मस्जिदों के चिह्नित हिस्सों को हटाया गया. प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई मस्जिद प्रबंधन की सहमति, कानूनी प्रक्रिया और मुआवजे के बाद की गई है, ताकि काशी विश्वनाथ धाम तक बेहतर पहुंच बनाई जा सके.

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वाराणसी में 5 मस्जिदों पर क्यों चले हथौड़े? (IMAGE- AI)

वाराणसी के दालमंडी में 224 करोड़ रुपये की सड़क चौड़ीकरण परियोजना चल रही है.

इसके तहत 5 मस्जिदों के केवल सड़क में आने वाले हिस्सों को हटाया गया.

प्रशासन का दावा है कि कार्रवाई मस्जिद कमेटियों की सहमति और मुआवजे के बाद हुई.

नई सड़क बनने से काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंच आसान होगी और ट्रैफिक जाम कम होगा.

उत्तर प्रदेश के वाराणसी (काशी) में विकास कार्य के तहत दालमंडी बाजार की सड़क चौड़ीकरण परियोजना चल रही है. इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 650 मीटर लंबी गली को 17.4 मीटर चौड़ी सड़क बनाने के लिए कई इमारतों और 6 मस्जिदों के कुछ हिस्सों को हटाया जा रहा है. TOI के मुताबिक, 1 जुलाई 2026 को 5 मस्जिदों करीमुल्लाह बेग, निसारन, रंगीले शाह, अली रजा खान और संगमरमर के चिह्नित हिस्सों पर ध्वस्तीकरण शुरू हुआ. मस्जिद कमेटियों की सहमति के बाद PWD ने रजिस्ट्री कराई और मजदूरों के जरिए हथौड़ों से काम कराया गया. लंगड़े हाफिज मस्जिद पर अभी कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि उसके प्रबंधन ने हाईकोर्ट का रुख किया है. यह एक्शन अवैध अतिक्रमण हटाने या जबरन तोड़ने का नहीं, बल्कि सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित संपत्तियों का वैध हिस्सा हटाने का है, जिसके बदले मुआवजा भी दिया गया.

यह पूरा मामला क्या है?

दालमंडी वाराणसी का पुराना व्यावसायिक इलाका है, जो काशी विश्वनाथ धाम के पास है. पहले यहां संकरी गलियां थीं, जिससे ट्रैफिक जाम और तीर्थयात्रियों को परेशानी होती थी. abp के मुताबिक, PWD, नगर निगम और वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) की यह Rs 224 करोड़ की परियोजना गोदौलिया-मैदागिन रोड पर ट्रैफिक दबाव कम करने और विश्वनाथ धाम गेट-4 तक बेहतर पहुंच बनाने के लिए है. कुल 187 भवनों (मकानों/दुकानों) और 6 मस्जिदों को चिह्नित किया गया. अब तक 150 से ज्यादा मकान हटाए जा चुके हैं और 105 संपत्तियों के लिए 62 करोड़ रुपये से ज्यादा मुआवजा दिया गया.

क्या था प्रोजेक्ट का उद्देश्य?

प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद दालमंडी की 650 मीटर गली को 17.4 मीटर चौड़ी बनाना है. इससे काशी विश्वनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को आसान रास्ता मिलेगा, ट्रैफिक सुगम होगा और इलाका सुंदर बनेगा. यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़ा विकास कार्य है. पहले संकरी गलियों की वजह से पहुंच मुश्किल थी. अब पाथवे, हरियाली और शिव थीम वाला डिजाइन भी प्रस्तावित है.

5 मस्जिदों पर एक्शन क्यों?

bhaskar के मुताबिक, 6 मस्जिदों में से 5 मिर्जा करीमुल्लाह बेग/अली बेग, निसारन, रंगीले शाह, अली रजा खान, संगमरमर की रजिस्ट्री PWD के नाम हो चुकी थी. मस्जिद कमेटियों और प्रबंधन ने लंबी बातचीत के बाद चिह्नित हिस्से सड़क में आने वाला भाग देने की सहमति दी. 1 जुलाई सुबह 7:30 बजे से कार्रवाई शुरू हुई. मजदूरों ने हथौड़ों से चिह्नित हिस्से तोड़े, पूरी मस्जिद नहीं. लंगड़े हाफिज मस्जिद पर कोर्ट केस चलने से टाली गई.

मस्जिदों की स्थिति और इतिहास क्या है?

करीमुल्लाह बेग मस्जिद: सबसे पहले इसी पर कार्रवाई. चौक थाने के पीछे.

रंगीले शाह मस्जिद: औरंगजेब काल (400-500 साल पुरानी).

निसारन मस्जिद: 1826 में बनी.

अली रजा खान मस्जिद: करीब 200 साल पुरानी.

संगमरमर मस्जिद: 200 साल पुरानी, आगे का हिस्सा 1935 में दोबारा बनाया गया.

ये मस्जिदें ऐतिहासिक हैं, लेकिन सड़क चौड़ीकरण में सिर्फ आने वाले हिस्से हटाए गए. मस्जिद कमेटी के लोग खुद मौजूद थे और निगरानी कर रहे थे.

सुरक्षा व्यवस्था कितनी सख्त थी?

कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को टीन शेड से सील कर दिया गया. 1860 जवान तैनात थे जिसमें 7 PAC कंपनियां, CRPF और RRF की बटालियन, लोकल पुलिस शामिल थी. मीडिया को अंदर जाने और वीडियो/फोटो लेने से रोका गया. ड्रोन से निगरानी हुई. 200 मजदूर काम पर लगे. शाम को अंधेरा होने पर काम रोका गया.

मस्जिद कमेटियों की सहमति कैसे बनी?

प्रशासन ने महीनों तक मस्जिद कमेटियों से बातचीत की. कुछ जगहों पर वैकल्पिक मस्जिद निर्माण या मुआवजे की बात भी हुई. 5 मस्जिदों के प्रबंधन ने सहमति दी, रजिस्ट्री कराई और खुद हिस्सा हटाने में सहयोग किया. लंगड़े हाफिज मस्जिद (ज्ञानवापी अंजुमन इंतजामिया कमेटी से जुड़ी) ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

अब आगे क्या होगा?

प्रोजेक्ट के बाकी काम तेजी से पूरे होने हैं. कुछ महीनों में नई सड़क तैयार हो सकती है. इससे इलाके का कायाकल्प होगा, दुकानें शिफ्ट होंगी और पर्यटन-तीर्थयात्रा को बढ़ावा मिलेगा. प्रशासन का दावा है कि सब कानूनी प्रक्रिया और सहमति से हो रहा है. यह एक्शन विकास बनाम धार्मिक स्थल का मुद्दा नहीं, बल्कि एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसमें मस्जिद प्रबंधनों की सहमति ली गई, रजिस्ट्री हुई और सिर्फ जरूरी हिस्से हटाए गए. वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम से जुड़े विकास कार्यों की श्रृंखला में यह एक कदम है. कुल मिलाकर, परियोजना का लक्ष्य तीर्थयात्रियों की सुविधा और शहर की बेहतरी है.