UP News: एक सिपाही के प्यार में पागल हुई सर्राफ की पत्नी रोज रात पति को धोखा देती थी और रातें सिपाही के साथ बिताती थी, लेकिन एक रात पति की नींद खुल गई और प्यार-मुहब्बत की पोल खुल गई. घटना यूपी के बरेली कैंट थाना क्षेत्र के एक इलाके की है जहां रात में गश्त की ड्यूटी के दौरान एक सिपाही का दिल वहां रहने वाले सर्राफ की पत्नी पर आ गया. दोनों की नजरें मिलीं और प्यार हो गया. सिपाही के प्रेम जाल में सर्राफ की पत्नी ऐसे फंसी कि उसकी खातिर वह हर रोज अपने पति को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर पिला देती थी और जब वह बेहोश सो जाता था तो वो और सिपाही, दोनों एक साथ रात बिताते थे. लेकिन एक दिन सर्राफ की आंख खुल गई तो सारा राज भी खुल गया.

सर्राफ की पत्नी पर आ गया सिपाही का दिल

यह वाक्या उत्तर प्रदेश के बरेली कैंट थाना क्षेत्र का है, जहां का एक सिपाही इलाके में रात्रि गश्त किया करता था और इस दौरान एक सर्राफ की पत्नी से उसकी मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि रोज रात साथ समय बिताने लगे. सर्राफ की पत्नी अपने पति के दूध में रोजाना रात को नींद की गोलियां मिला दिया करती थी और जब वह सो जाता था तो सिपाही को फोन कर देती थी. सिपाही आता और फिर दोनों साथ-साथ रात बिताते.

इश्क की इस तरह खुल गई पोल

एक दिन सर्राफ का पेट खराब हो गया तो पत्नी का दिया दूध उसने नहीं पिया और दूध को ढंककर रख वह सो गया. पत्नी ने देखा नहीं उसको यही लगा कि पति दूध पीकर सो गया है. उसने अपने प्रेमी सिपाही को फोन करके रोजाना की तरह घर बुला लिया और दोनों इश्क फरमाने लगे कि इसी बीच सो रहे सर्राफ की आंख खुली तो उसने दोनों को बिस्तर पर आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया.

सिपाही को किया गया लाइन हाजिर

ये देखकर उसके होश उड़ गए, लेकिन उसने जल्दी से चुपके से अपने मोबाइल में अपनी पत्नी और सिपाही के हमबिस्तर होने का वीडियो बना लिया. इसे देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया. वीडियो बनाने के बाद सर्राफ ने जमकर हंगामा किया और उसने थाना प्रभारी को भी फोन कर दिया. थाना प्रभारी पहुंचे तो सबूत के तौर पर वीडियो दिखाते हुए सर्राफ ने सिपाही की शिकायत की. जिसके बाद थाना प्रभारी ने पूरी जानकारी एसएसपी को दे दी. एसएसपी ने सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया है और पूरे मामले की जांच भी सीओ को दे दी गई है.