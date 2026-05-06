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Wife Traps Husband Fake Instagram Second Marriage Man Arrested In Prayagraj

जिससे शादी करना चाहता था पति, निकली उसकी पहली पत्नी! Instagram पर हुआ प्यार, पहुंच गया जेल

UP News Today: प्रयागराज में रह रही पत्नी को जब यह पता चला कि उसका पति दूसरी शादी करने की फिराक में है तो उसने ऐसा जाल बिछाया कि वह सीधा पुलिस थाने पहुंच गया. जानिये क्या है पूरा मामला...

दूसरी शादी करने की फिराक में था पति, पत्नी ने खुद बिछाया जाल और खिलवा दी जेल की हवा. (AI Photo)

UP News Today: सोशल मीडिया के इस दौर में कई अनोखे मामले देखने और सुनने को मिलते रहते हैं. संगम नगरी प्रयागराज से ऐसा ही एक मामला सामने आया है. यहां एक पति ने लड़ाई-झगड़ा कर अपनी पत्नी को चार साल पहले घर से भगा दिया. इसके बाद वह बिना तलाक लिये दूसरी शादी करने की कोशिश करने लगा. महिला को जब इसका पता चला तो उसने पति को मारपीट और अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार करवा दिया. गिरफ्तारी का तरीका बेहद अनोखा है. न्यूज एजेंसी PTI ने पुलिस के हवाले से इसकी जानकारी दी.

9 साल पहले हुई थी सोनी की शादी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सोनी त्रिपाठी (Pratapgarh News) की शादी 9 साल पहले प्रतापगढ़ के कालाकांकर निवासी प्रभुदत्त त्रिपाठी से हुई थी. शादी के 5 साल बाद पति और उसके परिजनों ने सोनी को घर से भगा दिया था. इसके बाद महिला बीते चार वर्षों से वह नवाबगंज थाने के जगापुर गांव में अपने मायके में रह रही है.

पत्नी से ही ऑनलाइन इश्क लड़ा रहा था पति!

रिपोर्ट के मुताबिक, सोनी त्रिपाठी को जब पता चला कि उसका पति शादी करने की फिराक में है तो उसने एक फर्जी Instagram ID बनाकर अपने पति को ‘फ्रेंड रिक्वेस्ट’ भेजा. दोस्ती होने के बाद इंस्टाग्राम पर दोनों की बातचीत होने लगी. बातचीत के दौरान ही महिला की वास्तविकता से अनजान प्रभुदत्त उससे शादी करने को तैयार हो गया. पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, प्रभुदत्त ने महिला को कई बार होटल मिलने के लिए बुलाया, लेकिन महिला ने होटल में बजाय उसे नागवासुकी मंदिर पर मिलने के लिए बुलाया.

सोनी ने मंदिर मिलने बुलाया

प्रभुदत्त अपने एक मित्र को लेकर नागवासुकी मंदिर पहुंचा जहां मुंह पर दुपट्टा बांधे हुए सोनी पहले से मौजूद थी. सोनी के माता-पिता और भाई भी मंदिर से दूर खड़े थे. प्रभुदत्त अपनी पत्नी को पहचान नहीं सका और बातचीत शुरू की. जैसे ही सोनी ने आंख से चश्मा और मुंह से दुपट्टा हटाया, उसका पति उसे मारकर और जान से मारने की धमकी देकर वहां से भागने लगा. तभी उसके माता पिता और भाई वहां पहुंच गए और उसे पकड़ लिया और 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुला लिया.

किन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मुकदमा?

दारागंज थाना की पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

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