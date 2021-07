लखनऊ: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने अगले साल विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) के बाद पार्टी की सरकार बनने पर कोविड-19 प्रबंधन का ऑडिट करा कर आंकड़े छुपाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है.Also Read - UP News: सीएम योगी ने जनसंख्या नीति का किया एलान, बोले-बच्चे दो ही अच्छे, बढ़ती आबादी गरीबी का कारण है

अखिलेश ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से कितने लोगों की मौत हुई, इस बारे में सरकार नहीं बताना चाहती क्योंकि वह पीड़ित परिवारों की मदद ही नहीं करना चाहती. Also Read - Delhi Unlock: दिल्‍ली में स्‍कूलों और एजुकेशनल ट्रेनिंग संस्‍थानों के ऑडिटोरियम, असेम्‍बली हॉल में गेदरिंग की इजाजत

सपा अध्यक्ष ने एक सवाल पर कहा, ”प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद सपा की सरकार बनने पर ऑडिट होगा और जिन अधिकारियों ने आंकड़े छुपाए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. जो अधिकारी अपनी सीमाएं लांघ चुके हैं, उनकी भी सूची बना ली गई है.” Also Read - Coronavirus cases In India: 1 दिन में कोरोना से 41 हजार से अधिक लोग हुए संक्रमित, एक्टिव मामलों में आई कमी

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने ब्‍लॉक अध्‍यक्ष चुनाव में हुई हिंसा को लेकर यूपी की योगी सरकार पर हमला किया. अखिलेश ने कहा, बीजेपी लगातार गुंडागर्दी में शामिल रही है. हमारी बहनों को अपमानित और अपमानित किया गया. इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. यह केवल ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव जीतने के लिए था. उनका जश्न लोकतंत्र के मजाक पर आधारित था.

सपा प्रमुख ने कहा, लखीमपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ वह शर्मनाक है. मैं उन महिलाओं से मिला और मैंने उन्‍हें अपने समर्थन का आश्वासन दिया है.

BJP has constantly been involved in hooliganism. Our sisters were humiliated and disrespected. No one would have imagined it. This was only to win the Block President elections. Their celebrations were based on the mockery of democracy: Akhilesh Yadav, Samajwadi Party President pic.twitter.com/scPkltZ1CY

— ANI UP (@ANINewsUP) July 11, 2021