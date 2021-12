Winter Vacation in UP: उत्तर प्रदेश के स्कूलों में इस बार 14 दिन का शीतकालीन अवकाश (Winter Vacation in UP Schools) होगा. इस बाबत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा साल 2022 को लेकर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया जा चुका है. शिक्षा परिषद द्वारा जारी कैलेंडर के मुताबिक 31 दिसंबर से 14 जनवरी 2022 तक के लिए विंटर वेकेंशन होगा. यह शीतकालीन अवकाश कक्षा 1-8 तक के लिए जारी किया गया है.Also Read - UP Board 10th 12th Exam 2022: 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिये फॉर्म भरने की आज आखिरी तारीख

2022 में कितनी होगी छुट्टियां

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक वर्ष 2022 में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 237 दिनों तक कक्षाएं संचालित की जाएंगी. वहीं रविवार मिलाकर कुल 113 दिनों तक की छुट्टियां मिलेंगी. वहीं बोर्ड परीक्षा के लिए भी 15 दिन की छुट्टी निर्धारित की गई है. इस बाबत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव ने केवल बेसिक शिक्षा परिषद (Uttar Pradesh Basic Education Department) के स्कूलों को अधिकारिक सूचना जारी कर दी है.

महिलाओं को मिलेंगी छुट्टियां

साल 2022 के लिए जारी एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक महिलाओं और लड़कियों को हरितालिका तीज, संकष्टी चतुर्थी पर छुट्टी दी जाएगी. वहीं जिला मिजिस्ट्रेट को अधिकार है कि स्कूलों के लिए अतिरिक्त दो दिन की स्थानीय छुट्टी दे सकें. केवल जिलाधिकारी ही यह फैसला ले सकते हैं.