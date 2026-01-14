  • Hindi
दिल दहला देने वाला मामला: 4 महीने के मासूम को रोता छोड़कर मां भाग गई, पति ने थाने में लगाई गुहार, अब पुलिस कर रही तलाश

इस मामले ने स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस जल्द ही महिला को बरामद कर लेगी और परिवार फिर से एकजुट हो सकेगा.

परिवार में कुछ तनाव की बातें चल रही थीं.
उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर जिले में काटका थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने मात्र चार महीने के छोटे बच्चे को घर में अकेला छोड़कर अचानक फरार हो गई. यह मामला परिवार और स्थानीय समाज में गहरी चिंता का विषय बन गया है. घटना के अनुसार, महिला का नाम और अन्य व्यक्तिगत विवरण अभी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला है कि यह महिला विवाहित थी और अपने पति के साथ काटका थाना क्षेत्र के किसी गांव या मोहल्ले में रह रही थी. चार महीने पहले ही उसके घर में एक स्वस्थ बच्चे ने जन्म लिया था, जो अब परिवार का सबसे छोटा सदस्य था.

पति मजदूरी करने काम पर बाहर जाता था

पति रोजाना मजदूरी या किसी अन्य काम पर बाहर जाते थे, जबकि महिला घर संभालती थी और बच्चे की देखभाल करती थी. लेकिन हाल के दिनों में परिवार में कुछ तनाव की बातें चल रही थीं, जिसके चलते यह कदम उठाया गया हो सकता है.पति जब काम से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि घर में महिला नहीं है और बच्चा रो रहा है. आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करने पर भी महिला का कोई पता नहीं चला. बच्चे को भूख और रोने की हालत में पाकर पति ने तुरंत उसे संभाला और फिर थाने पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी. उन्होंने काटका थाने में अपनी पत्नी की तलाश के लिए औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है.

महिला किसी अन्य व्यक्ति के साथ फरार

पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है.पुलिस की प्रारंभिक जांच में महिला के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस करने, सीसीटीवी फुटेज की जांच करने और उसके रिश्तेदारों से पूछताछ करने की प्रक्रिया चल रही है. पति ने अपनी शिकायत में संदेह जताया है कि महिला किसी अन्य व्यक्ति के साथ फरार हो सकती है या घरेलू विवाद के कारण यह कदम उठाया गया हो. उन्होंने बच्चे की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है और पुलिस से अपील की है कि जल्द से जल्द महिला को ढूंढकर बच्चे को उसकी मां के पास पहुंचाया जाए.

अंबेडकरनगर जिले में पहले भी घरेलू विवाद से जुड़ी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. पुलिस का कहना है कि महिला की तलाश के लिए टीम गठित की गई है और जल्द ही कोई ठोस सुराग मिलने की उम्मीद है.परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने भी महिला की तलाश में सहयोग का भरोसा दिया है.

