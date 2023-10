देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा से एक बार फिर रैश ड्राइविंग (Rash Driving) का मामला सामने आया है. नोएडा की एक सोसायटी में कार ड्राइवर की लापरवाही से एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई. घटना बुधवार की है, हालांकि इसका CCTV फुटेज अब सामने आया है. सोशल मीडिया पर भी यह वीडियो वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि Noida के सेक्टर 78 स्थित महागुन मॉडर्न सोसायटी (Mahagun Modern Society) में यह घटना तब हुई जब बुजुर्ग महिला शाम में टहलने के लिए निकली थी. उसी समय एक SUV से तेज रफ्तार में पार्किंग से निकला और महिला उसकी चपेट में आ गई. महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी.

महिला की उम्र 76 साल है उनका नाम कृष्णा नारांग बताया जा रहा है. परिजनों ने बताया कि वह शाम में टहलने के लिए निकली थी. कार चालक भीड़-भार इलाके में भी फोन पर बात करते हुए रैश ड्राइव कर रहा था. परिजनों ने कार चालक पर आरोप लगाया कि वह लापरवाही से गाड़ी चला रहा था. उन्होंने बताया कि एक तो वह बेसमेंट से तेज रफ्तार में गाड़ी से निकला और सामने देखने की बजाय मोबाइल पर बातचीत कर रहा था. दुर्घटना का यह सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है.

⚡⚡A car rider hits an elderly #woman in Mahagun Modern, Sector 78, #Noida, the woman #dies.

Incident captured in CCTV camera!#Noida #DelhiNCR #Accident pic.twitter.com/ISTGnTFdgb

— Let’s Talk (@letss_talkk) October 12, 2023