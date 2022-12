गाजियाबाद में दिनदहाड़े पिस्टल दिखाकर महिला से चेन और युवक से मोबाइल फोन छीना

कानून का राज होने की जितनी बातें की जाएं, लेकिन कुछ इलाके वहां होने वाले अपराधों के लिए खास पहचान रखते हैं. ऐसा ही एक इलाका उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में लोन क्षेत्र है. यहां आए दिन अपराधी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते रहते हैं. दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह दिनदहाड़े लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. यहां एक महिला से चेन और युवक से मोबाइल छीनने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

घटना गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र की है. जहां बदमाश ने पिस्टल दिखाकर एक महिला से उसके गले की चेन छीन ली. पूरी घटना वहां पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बदमाश पिस्टल लेकर महिला की तरफ बढ़ता है और डर के मारे महिला अपने गले में डली चेन निकालकर जमीन पर फेंक देती है. बदमाश उस चेन को उठाता है और उसी समय वहां से गुजर रहे युवक और उस महिला से भी उसका मोबाइल छीन लेता है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. लोनी क्षेत्र के डीएसपी रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि इस संबंध में एक केस दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है.