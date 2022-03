UP Assembly Elections: उत्तर प्रदेश में एक महिला प्रत्याशी (Women Candidate) ने पति पर उसे अपने दोस्तों को बेचने का आरोप (Sold Her to Friends) लगाया है. महिला का कहना है कि उसके साथ घर में दुष्कर्म (Gangrape in Home) किया गया. उल्लेखनीय है कि जिस नेता पर पर इस युवती ने आरोप लगाए हैं, कुछ दिन पहले उसका भी वीडियो वायरल (Video Viral) हुआ था. जिसमें उसने काफी रुपया देने के बावजूद भी टिकट नहीं मिलने का आरोप लगाया था. हालांकि, पति का वीडियो वायरल हुआ तो एक दूसरी पार्टी ने उसकी पत्नी को टिकट दे दिया था.

फिलहाल, महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति और उसके दोस्तों पर सामूहिक बलात्कार (Gangrape), आपराधिक धमकी और आईपीसी की अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

शिकायत के मुताबिक क्लीनिक चलाने वाली महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति उसे 10 मार्च को मतगणना स्थल नहीं ले गया. महिला ने कहा, "मतगणना समाप्त होने के कुछ घंटे बाद, मेरे पति का एक दोस्त घर आया और मुझे बताया कि मेरे पति ने उसे मेरे पास भेजा है और मुझे उसकी बात माननी चाहिए. जब मैंने अपने पति को बताया, तो उसने दुर्व्यवहार किया और इसके बजाय मुझे पीटा. उसने मुझसे कहा कि क्योंकि मैं चुनाव हार गई और उन्होंने मेरे प्रचार में बहुत पैसा लगाया, उन्हें पैसे वसूल करने के लिए मुझे लोगों को बेचना होगा. अगले दिन, मैंने अपने पति के रिश्तेदारों से शिकायत की. उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार भी किया. "

शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा, "महिला ने अपने पति और तीन अन्य के खिलाफ शिकायत की है. हमने मामला दर्ज कर लिया है. जांच जारी है और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी."

(इनपुट-एजेंसी)