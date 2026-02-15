Hindi Uttar Pradesh

Yamuna Expressway Speed Limit Lifted Feb 15 Noida Agra Rules

यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 फरवरी से लागू होगा स्पीड लिमिट का नया नियम, जानिए अब कितनी रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां? रोजाना कट रहे इतने चालान

Yamuna Expressway new speed limit rules: दिसंबर 2025 से यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट को वापस से बढ़ाकर 100 किमी प्रति घंटे कर दिया गया है. वहीं, भारी वाहनों अधिकतम स्पीड 60 किमी प्रति घंटे की गई है.

यमुना एक्सप्रेसवे 15 फरवरी की रात 12 बजे से नई स्पीड लिमिट लागू होने जा रही है.

Yamuna Expressway new speed limit: यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण ठंड और घने कोहरे के चलते लगी स्पीड लिमिट अब हटा दी गई है.

यमुना विकास प्राधिकरण (YEIDA) के आदेशानुसार, 15 फरवरी की रात 12 बजे से एक्सप्रेसवे पर पुरानी गति सीमा बहाल कर दी जाएगी. स्पीड लिमिट हटने के बाद से इस एक्सप्रेसवे से गुजरने वाली हल्की गाड़ियां अधितकम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक चलाई जा सकती हैं. वहीं, भारी गाड़ियों को 80 किमी प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड चलाने की इजाजत होगी. वहीं, इस नियम गति को तोड़ने पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए ऑटोमैटिक ई-चालान जनरेट होगा.

15 फरवरी से यमुना एक्सप्रेसवे हटेगा स्पीड लिमिट

यमुना एक्सप्रेसवे पर लागू ये नियम 15 फरवरी की रात 12 बजे से हट जाएगी. कोहरे और ठंड के चलते यमुना एक्सप्रेसवे की अधिकतम स्पीड 100 से घटाकर 75 किमी प्रति घंटे कर दी गई थी. इस दौरान भारी वाहनों के लिए ये लिमिट 60 किमी प्रति घंटे तक की गई थी. यमुना नदी के किनारे होने से ठंड की रात में यहां घने कोहरे का छाना सामान्य सी बात थी. कोहरे की वजह से सड़क दुर्घटना की संभावना भी ज्यादा होती है, इसलिए सरकार ने अधिकतम स्पीड लिमिट को घटाने का फैसला लिया था. अब बसंत के आने के बाद से कोहरे का ढूंढ भी कम सा हो रहा है. नए गति सीमा का उल्लंघन करने पर 2000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है. वहीं, बार-बार नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश भी की जा सकती है.

बदलने जा रहा Aadhaar! अब कार्ड पर नहीं दिखेंगे नाम-नंबर, जानें नया डिजाइन कैसा होगा? 7

कितने जिलों को टच करता है यमुना एक्सप्रेसवे?

यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर लंबा है. यह एक्सप्रेसवे जेवर से लेकर आगरा के बीच तक फैला है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस एक्सप्रेसवे पर प्रतिदिन 35 हजार गाड़ियां आती-जाती है. नोएडा के जेवर से आगरा के बीच यमुना एक्सप्रेसवे अलीगढ़, हाथरस और मथुरा जिले से गुजरती है.

स्पीड लिमिट को लेकर इतने चालान रोज?

दिसंबर 2025 से 75 किमी प्रति घंटे की स्पीड लिमिट लागू होने के बाद रोजाना 2900 चालान रोज कटते रहे हैं. सामान्य दिनों में इस एक्सप्रेसवे से 35 हजार गाड़ियां पास होती हैं. वहीं, शादी और उत्सव में ये संख्या बढ़कर 50 हजार तक पहुंच जाती है.

जाते-जाते बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार के सफर में किसी भी तकनीकी खराबी या हादसे की स्थिति में टोल फ्री नंबर 1800-123-0077 या 9917496100 पर संपर्क किया जा सकता है. एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग टीम अब 24 घंटे और अधिक सक्रियता के साथ तैनात रहेगी.

Add India.com as a Preferred Source