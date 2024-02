Yashasvi Jaiswal: यशस्वी जायसवाल की कामयाबी पर झूमा परिवार, भदोही में बांटी जा रही मिठाई, बोले- गर्व है

Yashasvi Jaiswal: यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में लगातार दूसरा दोहरा शतक लगाकर इतिहास रच दिया है. यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में 236 गेंदों में 214 रनों की पारी खेली. यशस्वी ने अपनी जोरदार पारी में 14 चौके और 12 छक्के लगाए. उन्होंने लगातार तीन छक्के मारे. इस टेस्ट सीरीज में यशस्वी जायसवाल का ये दूसरा दोहरा शतक था. इसके साथ ही यशस्वी जायसवाल ने कई रिकॉर्ड बनाते हुए इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया.

यशस्वी जायसवाल एक ही सीरीज में दो दोहरे शतक जड़ने वाले भारत के तीसरे बल्लेबाज बन गए. इससे पहले 1955 में वीनू मांकड़ ने, 2018 में श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली ने लगातार दोहरे शतक लगाये थे. एक टेस्ट सीरीज में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं.

India beat England by 434 runs. India takes a 2-1 lead in a five-match series.#WATCH | Uttar Pradesh: Celebrations are underway at the ancestral home of Indian cricketer Yashasvi Jaiswal who equals the record for most sixes in an innings in Men’s Tests, in Bhadohi. pic.twitter.com/D1RsCHzKiC

— ANI (@ANI) February 18, 2024