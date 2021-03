CM Yogi, Uttar Pradesh, SP, Hathras, News, लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने बुधवार को समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेताओं और कार्यकर्ताओं के पहनने वाली ‘टोपी’ को लेकर कहा कि हाथरस में हाल में हुई घटना ने इस टोपी को एक बार फिर कठघरे में खड़ा कर दिया है. Also Read - WB Assembly Elections 2021: दिलीप घोष ने किया कंफर्म, सौरव गांगुली भाजपा में नहीं हो रहे शामिल

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए हाथरस (Hathras) की घटना का जिक्र किया. उन्होंने कहा "कल हाथरस में भी साबित हुआ है. दिनभर सोशल मीडिया पर यह चला कि टोपी वाला कौन था? हाथरस की घटना ने इस टोपी को फिर से कटघरे में खड़ा किया है." उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा "कल हाथरस में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, क्या समाजवादी पार्टी का उस अपराधी से कोई संबंध नहीं है? हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द क्यों जुड़ जाता है. मैं यह पूछना चाहता हूं यह कौन सी स्थिति है, कौन सी मजबूरी है?"

Y'day's unfortunate incident in Hathras has brought the Samajwadi Party to light again. Doesn't SP have an association with the accused? Why is there an association between SP & every criminal? There is SP rally in Hathras today& posters for rally put by the accused:CM Adityanath pic.twitter.com/Oj0paoHGjk

