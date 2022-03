Yogi Adityanath 2.0: उत्‍तर प्रदेश में बीजेपी की भारी जीत के बाद आज गुरुवार शाम को बीजेपी विधायक दल का नेता (leader of the legislature party ) चुने जाने के बाद योगी आदित्‍यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा, उत्‍तर प्रदेश के लोगो का यह भरोसा है कि ‘मोदी है तो मुमकिन है (Modi hai toh mumkin hai).‘हमें दोबारा मिलकर राज्‍य के कल्‍याण के लिए काम करना होगा. यूपी देश का सबसे अधिक जनसंख्‍या वाला राज्‍य है, मुझे अभी बहुत सारे काम आगे आने वाले सालों में करने होंगे.Also Read - Kashmir Files को लेकर अरविंद केजरीवाल ने BJP पर हमला बोला- कश्मीर के नाम पर करोड़ों कमाए जा रहे हैं, लोग आंखें खोलें

विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद विधायकों की मीटिंग को संबोधित करते हुए कार्यवाहक सीएम योगी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में पीएम मोदी के समर्थन से यूपी में कई विकास परियोजनाएं सफलतापूर्वक की गईं. पहली बार लोगों को लगा कि गरीबों के लिए घर बन सकते हैं, पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि यूपी दंगा मुक्त हो सकता है.

The people of Uttar Pradesh had this belief ‘Modi hai toh mumkin hai’. We have to work together again for the betterment of the state. UP is the most populated state in the country, there is a lot of work I have to do in the coming years: UP CM-designate Yogi Adityanath pic.twitter.com/6doQptj9p6

